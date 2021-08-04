Компания Addreality вложила $1 млн в разработку и запуск «умного» рекламного плеера

Российский разработчик рекламных решений Addreality запустил серийное производство плееров Addreality Box, которые анализируют пол, возраст и эмоции покупателей, а затем, на основе обезличенных данных, помогают построить правильные товарные группы и рекламные предложения. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Компания уже выпустила 50 устройств модели Addreality Box и 400 плееров Addreality Box OEM. В них встроена камера, которая помогает распознавать и собирать обезличенные данные.

«Умный» плеер подключается к экрану и платформе Addreality – это сервис, который анализирует пользователей и охваты. Кроме основных показателей, система может определить, надета ли на человека маска, очки или головной убор. Затем, с помощью искусственного интеллекта, она составляет портрет аудитории.

Фото: Пресс-служба Addreality

Одним из первых клиентов Addreality стала сеть супермаркетов «Верный». «После того, как Addreality Box появились в магазинах сети, продажи отдельных категорий продуктов увеличились на 40%, а показатели по маркетинговой выручке от брендов — в 1,5-2 раза», — говорится в сообщении.

По словам разработчиков, устройства могут быть полезны также в банках, страховых компаниях, медицинских центрах, музеях и других организациях с большим потоком посетителей.

«Умные экраны, оснащенные оборудованием Addreality Box, способны распознавать обезличенные половозрастные характеристики потребителя без сохранения его данных на стороне сервера или устройства. Это позволяет делать аналитику точной и не нарушает закон о персональных данных», — заявил генеральный директор и сооснователь компании Addreality Сергей Галеев.

Фото: Пресс-служба Addreality

Плеер подключается к телевизорам, профессиональным панелям и LED-экранам. Стоимость устройства составляет 23 900 рублей, а месячной аренды — 1890 рублей.

Компания Addreality основана в 2011 году в Санкт-Петербурге Сергеем Галеевым, Георгием Чеишвили и Алексеем Рекишем. Она использует технологии искусственного интеллекта для таргетирования контента.

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Фото на обложке: Пресс-служба Addreality