Adidas за полчаса продала NFT на $22 млн

Adidas за несколько часов продал 30 тыс. NFT своей коллекции Into the Metaverse, пишет The Verge.

Каждый токен оценивался в 0,2 эфириума (ETC), что по актуальному на тот момент курсу примерно равнялось $765. Так Adidas заработал на NFT $22 млн. К NFT также прилагалось и нецифровое вознаграждение — тематический худи.

Бренд разработал коллекцию в сотрудничестве с проектами Bored Ape Yacht Club, Punks Comics и криптоэнтузиастом GMoney.

Доступ к распродаже Into the Metaverse получили только владельцы токенов Adidas Originals, GMoney, Bored Ape Yacht Club, Mutant Ape Yacht Club и Pixel Vault.

Таким образом Adidas сделала токены новой коллекции настолько эксклюзивными, насколько это было возможно.

Тем не менее, почти все их раскупили в течение 26 минут. Почти все — потому что «Adidas и партнеры», приберегли 380 токенов для «будущих событий», суть которых пока не уточняется.

Технология невзаимозаменяемых токенов NFT была создана в 2017 году на основе блокчейн-платформы Ethereum (есть и кейсы на основе смарт-контрактов Binance Smart Chain и Huobi Eco Chain).

Блокчейн-платформы предоставляют владельцу NFT возможность отслеживать историю купленного актива и/или подтверждать право владения им (это могут быть, например, предметы цифрового или классического искусства). У каждого NFT есть определенный набор мета-тегов, в числе которых информация о том, за кем закреплен токен.

