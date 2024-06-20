Adobe запретила обучать ИИ на контенте своих клиентов. Ранее компания столкнулась с негативом в отношении своей политики работы с контентом — Adobe по факту получила полный доступ к материалам, которые были созданы с помощью ее инструментов.
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Компания Adobe запретила использовать контент пользователей своих продуктов для обучения искусственного интеллекта. Норма прописана в обновленном соглашении об условиях обслуживания.
Предыдущая версия соглашения встретила негативную реакцию клиентов Adobe. По условиям договора, компания получала полный доступ ко всем материалам, которые клиенты создали с помощью разработанных ею инструментов. Также Adobe могла просматривать контент, который хранится в облаке.
В обновленном соглашении Adobe также уточнила, что контент, хранящийся в облаке, просматриваться не будет. Он будет сканироваться на наличие нарушающих закон материалов — в случае обнаружения таких файлов их будут просматривать сотрудники Adobe.
Фото на обложке: Muhammad Alimaki /
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