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Adobe запретила обучать ИИ на контенте своих клиентов

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Adobe запретила обучать ИИ на контенте своих клиентов. Ранее компания столкнулась с негативом в отношении своей политики работы с контентом — Adobe по факту получила полный доступ к материалам, которые были созданы с помощью ее инструментов.

Adobe запретила обучать ИИ на контенте своих клиентов
  1. Новости

Компания Adobe запретила использовать контент пользователей своих продуктов для обучения искусственного интеллекта. Норма прописана в обновленном соглашении об условиях обслуживания.

Предыдущая версия соглашения встретила негативную реакцию клиентов Adobe. По условиям договора, компания получала полный доступ ко всем материалам, которые клиенты создали с помощью разработанных ею инструментов. Также Adobe могла просматривать контент, который хранится в облаке.

В обновленном соглашении Adobe также уточнила, что контент, хранящийся в облаке, просматриваться не будет. Он будет сканироваться на наличие нарушающих закон материалов — в случае обнаружения таких файлов их будут просматривать сотрудники Adobe.

Фото на обложке: Muhammad Alimaki / Shutterstock

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