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«Аэрофлот» разрешил дважды менять даты и направление билетов без штрафов

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

«Аэрофлот» разрешил пассажирам дважды изменить дату или направление полета без штрафов. Об этом говорится на сайте авиакомпании.

«Аэрофлот» разрешил дважды менять даты и направление билетов без штрафов

Пассажиры могут переоформить билеты, купленные до 1 мая. Для билетов, купленных после этого срока, действуют стандартные правила. 

Для переоформления билета необходимо до 31 декабря 2020 года обратиться по телефону в контакт-центр «Аэрофлота» или агентство, где приобретался билет. Приезжать в офис продаж не нужно. 

При первом переоформлении билета на рейсы до 31 декабря с сохранением маршрута и класса обслуживания не потребуется доплачивать разницу в тарифах, если она возникнет. Срок действия билета будет увеличен до 30 апреля 2021 года.

Если необходимо переоформить авиабилет на другие даты, маршрут и/или класс обслуживания, то стоимость первоначального авиабилета будет принята как оплата нового авиабилета. Пассажиру надо будет доплатить разницу в стоимости, если она возникнет.

Еще «Аэрофлот» предложил пассажирам скидки при переоформлении билетов. Если рейс был отменен, при переоформлении пассажир получит однократную скидку в размере 15% от действующего тарифа на новый перелет. Скидка не распространяется на премиальные билеты.  

Пассажиры с билетами по тарифу «Максимум» при переоформлении получит однократную скидку в размере 25% от действующего тарифа на новый перелет.

Фото: Media_works / Shutterstock

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27 мая 2020

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