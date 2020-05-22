«Аэрофлот» разрешил дважды менять даты и направление билетов без штрафов

«Аэрофлот» разрешил пассажирам дважды изменить дату или направление полета без штрафов. Об этом говорится на сайте авиакомпании.

Пассажиры могут переоформить билеты, купленные до 1 мая. Для билетов, купленных после этого срока, действуют стандартные правила.

Для переоформления билета необходимо до 31 декабря 2020 года обратиться по телефону в контакт-центр «Аэрофлота» или агентство, где приобретался билет. Приезжать в офис продаж не нужно.

При первом переоформлении билета на рейсы до 31 декабря с сохранением маршрута и класса обслуживания не потребуется доплачивать разницу в тарифах, если она возникнет. Срок действия билета будет увеличен до 30 апреля 2021 года.

Если необходимо переоформить авиабилет на другие даты, маршрут и/или класс обслуживания, то стоимость первоначального авиабилета будет принята как оплата нового авиабилета. Пассажиру надо будет доплатить разницу в стоимости, если она возникнет.

Еще «Аэрофлот» предложил пассажирам скидки при переоформлении билетов. Если рейс был отменен, при переоформлении пассажир получит однократную скидку в размере 15% от действующего тарифа на новый перелет. Скидка не распространяется на премиальные билеты.

Пассажиры с билетами по тарифу «Максимум» при переоформлении получит однократную скидку в размере 25% от действующего тарифа на новый перелет.