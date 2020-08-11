«Аэрофлот» продолжил полеты в закрытые страны

«Аэрофлот» продолжил единичные полеты в закрытые страны Европы и Америки. Хотя на прошлой неделе авиаперевозчик объявил о приостановке рейсов в 87 зарубежных городов. «Аэрофлот» продолжает летать в девять городов из указанных 87, пишут «Ведомости».

В конце прошлой недели «Аэрофлот» сообщил об отмене до 31 августа рейсов из Москвы в закрытые страны. Произошло это после обращения россиян в Росавиацию и претензий Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Люди жаловались, что после отмены рейсов авиакомпания предлагает ваучеры на будущие полеты, вместо денег.

«Ведомости» выяснили, что «Аэрофлот» продолжил полеты в девять городов, закрытых для перелетов. С 8 по 15 августа он планировал совершить по три рейса в Барселону, Париж, Прагу и Франкфурт-на-Майне, по два — в Рим и Нью-Йорк, по одному — в Амстердам, Тель-Авив и Лос-Анджелес.

Билеты на рейсы продаются на сайте «Аэрофлота». Полеты на 8-9 августа успешно выполнены, следует из данных сервиса flightradar24. Билеты в указанные города после 15 августа пока не продаются.

По словам источников газеты, единичные полеты в закрытые страны авиакомпания выполняет с июня. Рейсы проходят под регулярными номерами, но оформлены как грузовые. «Аэрофлот» получает на них разрешение в Росавиации.

Основной коммерческий смысл рейсов — доставка грузов в Россию. Но на борт берут россиян, имеющих вид на жительство в соответствующих странах или граждан этих государств. Продажи таких рейсов открываются за неделю до вылета. На обратные рейсы в Москву продажи не велись и не ведутся, отмечает издание.

По данным источников, если у пассажира есть заранее купленный билет на регулярный рейс на определенную дату, попасть на единичный грузовой рейс, производящийся с тем же номером и в ту же дату, не получится. Билет на такой рейс нужно покупать отдельно.

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