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На конференции AgroCode Conf обсудят точки развития российского AgroTech

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Полина Есакова
Полина Есакова

Редактор — RB.RU

Полина Есакова

В Москве пройдет AgroCode Conf — главная в России конференция о развитии и достижениях в цифровизации сельского хозяйства. Мероприятие пройдет 19 ноября на в онлайн-формате и станет частью AgroCode Weekend. Организатор — Россельхозбанк.

На конференции AgroCode Conf обсудят точки развития российского AgroTech

«Мы знаем, что нужно фермеру»

AgroCode Conf состоит из четырех частей: AgroToday, AgroDemo, AgroMarket и AgroPitch. AgroToday и AgroMarket — это серия выступлений в формате TED-talks. На AgroToday эксперты расскажут о состоянии агротеха в мире, тенденциях и технологиях, набирающих популярность в сельском хозяйстве. На AgroMarket специалисты поделятся реальным опытом использования маркетплейсов, и кейсов по новой логистике и цепочках сбыта. Во время AgroDemo эксперты и зрители оценят кейсы компаний в области роботизации и растениеводства с точки зрения их практичности, а на AgroPitch агротех-предприниматели представят наиболее перспективные разработки в сельском хозяйстве.

Конференцию откроет Елена Батурова, директор центра развития финансовых технологий Россельхозбанка. Также на конференции выступят представители корпораций и эксперты, которые расскажут о трендах в развитии сельского хозяйства, а представители AgroTech стартапов и компаний, которые расскажут о новейших технологиях и представят свои решения. Так, во время блока AgroToday старший аналитик Dealroom.co Айван Драганов осветит основные тенденции AgroTech в мире и в России. Фрэнк Ди, директор по корпоративным связям Pinduoduo расскажет об опыте крупнейшей агротехнологической платформы в Китае, объединившей более 500 тысяч фермеров и покупателей. Любовь Любаева, заместитель директора Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка продемонстрирует платформу “Свое фермерство” и постарается ответить на вопрос, чего хочет российский фермер.

В блоке AgroDemo слушатели узнают о том, как правильно организовать административную и финансовую поддержку фермеров, как превратить спутниковые снимки в полезные данные для фермера (OneSoil) и смогут познакомиться с технологией роботизированного обследования проб почвы (РобоПроб), AI-фермами, узнают об использовании дронов для защиты растений (FlySeeAgro) и повышении точности селекции (OilGene).

Блок AgroMarket начнется с рассказа исполнительного директора Россельхозбанка Евгения Приходько и фермера Анны Матушкиной о маркетплейсах для сельскохозяйственной продукции. Продолжит их выступление управляющий директор ЦРФТ Максим Коваленко, который расскажет о логистике и цепочках сбыта сельскохозяйственной продукции. 

Наконец, в блоке AgroPitch посетителей познакомят с кейсами мониторинга пчелиных ульев для повышения урожайности, видеоаналитики на молочной ферме и управления рыбоводческим хозяйством с помощью AI.

Начало мероприятия — 11:00, 19 ноября. Подать заявку на участие можно, зарегистрировавшись по ссылке

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