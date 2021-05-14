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Российский бюджет пополнят за счет выпивающих и курящих

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Правительство внесло в Госдуму законопроект об индексации акцизов на алкоголь и табак, следует из данных портала об обеспечении законодательной деятельности.

Российский бюджет пополнят за счет выпивающих и курящих

Согласно документу, рост акцизов на 2024 год составит в среднем 4% в год относительно их величины в предыдущем. По данным на 14 мая, законопроект находится в стадии предварительного рассмотрения.

В 2021 акцизы на табак подняли на рекордные 20%. Минфин объяснил решение тем, что необходимо пополнить бюджет для выполнения социальных обязательств.

Сегодня акциз на сигареты составляет 2359 рублей за тысячу штук, на алкоголь свыше 9% содержания спирта – 566 рублей за литр.

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Фото на обложке: Depositphotos.com

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