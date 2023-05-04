Владелец «Альфа-банка» планирует выйти из всех российских активов — BBC

Люксембургский холдинг ABH Holdings, которому в РФ принадлежит «Альфа-банк», собирается выйти из других активов в России, включая «АльфаСтрахование». Об этом сообщает русская служба BBC со ссылкой на заявление члена совета директоров холдинга Эндрю Бакстера.

«Сейчас согласовываем с европейскими регуляторами сделку по продаже российского банка и подход к другим сделкам: продажа, редомициляция [перерегистрация в новой юрисдикции] или реструктуризация с выделением бизнеса», — сказано в заявлении Бакстера, которое есть в распоряжении редакции.

В марте «Альфа-банк» сообщил о намерении сменить контролирующих акционеров. Основатели банка Михаил Фридман и Петр Авен решили продать свои доли Андрею Косогову — еще одному акционеру кредитной организации.

Сейчас Михаил Фридман владеет 32,9% в ABH Holdings, Петр Авен — 12,4%. Еще 40,1% принадлежит Андрею Косогову, получившему долю от Германа Хана и Алексея Кузьмичева. UniCredit S.p.A принадлежит 9,9%, еще 3,9% — у Mark Foundation for Cancer Research.

Источник издания в руководстве «Альфа-Групп» подтвердил намерение вывести все активы из «недружественной» юрисдикции.

«Сейчас невозможно вести бизнес и здесь, и там. Мы ждали, что "железный занавес" закроется с нашей стороны, но он более плотно закрылся с той стороны, поэтому бизнес вести и в России, и на Западе невозможно», — сказал представитель группы.

Он также подчеркнул, что несмотря на сложность процесса, активы будут редомицилироваться.

Фото на обложке: Kapustin Igor / Shutterstock