Alibaba начала отбор российских стартапов в автопромышленной области на конкурс CACSC

Начался набор стартапов в автопромышленной области на российский этап глобального ежегодного конкурса Create Alibaba Cloud Startup Contest (CACSC). Об этом сообщается на сайте конкурса.

Конкурс CACSC проводится Alibaba Cloud Group с 2015 года, его цель — раскрытие инновационных и перспективных талантливых стартап-команд и научно-инновационных проектов, а также воспитание хорошей промышленной экологии.

Принять участие в конкурсе могут как компании, ориентированные исключительно на автомобильную промышленность, так и кросс-отраслевые стартапы.

Заявки принимаются до 23 ноября 2020 года по ссылке. Полуфинал конкурса в России пройдет с 24 ноября по 3 декабря. Глобальный финал пройдет в Китае 10-11 декабря 2020 года.

Российские регионы впервые приняли участие в конкурсе в 2019 году. Весной прошлого года Alibaba Cloud Group начала сотрудничать с Иркутским национальным исследовательским техническим университетом.

В 2019 году конкурс был ориентирован на продвижение разработок в области новой розничной торговли и AIoT — сферы, соединяющей искусственный интеллект и интернет вещей.

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