Управлять автомобилем можно голосом — через «Дом с Алисой»

Алиса от Яндекс получила доступ к управлению автомобилями в экосистеме «Дом с Алисой». Пользователи могут голосом управлять функциями машины через Станции, ТВ Станции и приложение «Дом с Алисой», не используя смартфон напрямую. Новая функция реализована на платформе Яндекс Авто и доступна для автомобилей HAVAL, Tank и Wey.

Алиса сможет взять на себя базовые задачи

Как сообщают в пресс-службе компании, теперь умный ассистент сможет выполнять базовые функции автомобиля: удалённо запускать двигатель, включать подогрев сидений и сообщать данные о топливе или уровне заряда тяговой батареи. Все действия доступны через голосовые команды — смартфон для этого не требуется.

При дистанционном запуске двигателя система автоматически возвращает климат-контроль к последним заданным параметрам. Благодаря этому салон заранее прогревается или охлаждается до комфортной температуры. Пользователь может включить нужные опции ещё до выхода из дома.

Контроль состояния и запаса хода – также на голосовом ассистенте

Алиса позволяет следить за состоянием автомобиля в реальном времени. По запросу ассистент сообщает, заперты ли двери, и при необходимости может закрыть их удалённо. Если у водителя возникают сомнения, возвращаться к машине или проверять статус через приложение не нужно.

Также ассистент предоставляет информацию о количестве топлива или уровне заряда батареи. На основе средней статистики потребления система рассчитывает ориентировочный запас хода, помогая точнее планировать маршрут, остановки на заправке и продолжительность поездки.

Реакция лишь на знакомые голоса — чтобы защититься от случайных команд

Для управления автомобилем Алиса принимает команды только от распознанных пользователей. Чтобы ассистент отличал владельца, необходимо пройти процедуру голосового распознавания. Дополнительным уровнем защиты служит пин-код, который требуется назвать перед выполнением команды.

Если запрос поступает от незнакомого человека, система его игнорирует. Такой механизм снижает риск случайных или несанкционированных действий при голосовом управлении автомобилем.

В будущем — сценарии умного дома и автомобиля

В дальнейшем пользователи смогут объединять автомобиль и другие устройства умного дома в единые сценарии. Например, по одной голосовой команде система сможет одновременно запустить двигатель и отключить освещение в квартире.

Также будет доступна автоматизация по времени. Владелец сможет задать расписание, при котором автомобиль будет прогреваться в установленный час — например, каждое буднее утро перед выходом из дома.

Контекст

Платформа Яндекс Авто устанавливается в автомобили на этапе производства. Автопроизводители могут выбрать формат интеграции: либо встроить сервисы Яндекса в собственный интерфейс на базе Android Automotive OS, либо использовать платформу с интерфейсом Яндекса на той же операционной системе.

Текущая версия Яндекс Авто уже используется в моделях WEY, GAC, HAVAL и других брендов. Помимо мультимедийных функций, пользователям доступны сервисы Яндекса, включая Карты, Музыку, Книги, Заправки и Погоду.