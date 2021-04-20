Amazon позволит примерить новую прическу с помощью AR-технологий

В Лондоне открылся Amazon Salon – виртуальная парикмахерская, где каждый может примерить новую прическу с помощью технологий дополненной реальности. Правда, пока услугой могут воспользоваться только сотрудники онлайн-ритейлера.

Через несколько недель, отметили в Amazon, салон откроется для всех желающих по предварительной регистрации. Здесь клиенты могут с помощью AR-технологий посмотреть, как они будут выглядеть с другой прической или цветом волос.

«Мы спроектировали этот салон для клиентов, которые могут прийти и испытать одни из лучших технологий. Мы хотим, чтобы это уникальное место приблизило нас на шаг ближе к клиентам», – отметил региональный менеджер Amazon в Великобритании Джон Бумфри.

Помимо виртуальной стрижки, клиенты могут воспользоваться услугами парикмахера или стилиста, а также приобрести средства по уходу за кожей и волосами. Рядом с товарами, выставленными в салоне, нанесен QR-код. Наведя на него, клиент может узнать всю информацию о продукте и оформить его доставку на дом.

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