Amstel обновил дизайн к 150-летию бренда

Российское подразделение концерна Heineken к 150-летию пивного бренда Amstel полностью обновило его дизайн. Об этом Rusbase сообщил представитель Amstel.

Компания увеличила логотип Amstel®. По легенде, красно-белый шар в логотипе символизирует дружбу основателей и их преданность общему делу, рассказали в компании.

Новый логотип

Новый логотип на бутылке

Старый логотип на бутылке

«Мы сохранили теплый золотой цвет, который так любим потребителем. В новом дизайне нашли отражение и история рождения бренда и, конечно, 100% натуральность ингредиентов нашего пива», — говорится в сообщении.

Стоимость ребрендинга не раскрывается.

Бренд Amstel был основан в 1870 года в Амстердаме. В России Amstel представлен с 2011 года, и это первое масштабное преображение за всю историю бренда.

Изображения: Amstel