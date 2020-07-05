Владелец Национальной резервной корпорации купил долю в сети кафе «Андерсон»

Владелец Национальной резервной корпорации (НРК) Александр Лебедев и его жена Елена Перминова стали совладельцами сети семейных кафе-кондитерских «Андерсон». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на базу данных «СПАРК-Интерфакс».

Как рассказала изданию основательница «Андерсона» Анастасия Татулова, НРК и Перминова купили доли в управляющей компании группы — ООО «Андерсон-франчайзинг». НРК получила долю в размере 25%, Перминова — 8%. Сделку подтвердил генеральный директор НРК Артем Артемов. Стороны не раскрывают сумму сделки.

По словам Татуловой, она получила предложение от Лебедева о покупке доли в конце мая. Ранее предпринимательница вела переговоры по развитию бизнеса с частным инвестиционным фондом. Как рассказала Татулова, «Андерсон» вошел в инвестпрограмму и взял кредит в Сбербанке в размере 67 млн рублей, но в конце марта инвестор отказался от своих планов из-за пандемии коронавируса.

Участие НРК позже будет пропорциональным во всех компаниях группы, уточнила Татулова.

Деньги от сделки пойдут на погашение операционного долга «Андерсона», который появился за время пандемии, — в том числе на уплату налогов.

Кроме того, сеть кафе планирует расширить производство полуфабрикатов.

Анастасия Татулова основала сеть семейных кафе «Андерсон» в 2009 году. Сегодня под этим брендом работает 44 заведения в России, Казахстане, Азербайджане и Белоруссии. В группу также входит производство полуфабрикатов ООО «Людвик». По собственным данным, в прошлом году оборот группы составил более 2,2 млрд рублей.

У Александра Лебедева уже есть ресторанные проекты. В конце 2016 года он анонсировал создание сети кафе здорового питания «Петрушка». По данным сайта сети, сейчас таких кафе три — в Тверской и Московской областях, а также в Алуште. Еще Лебедеву принадлежит московский ресторан Petrushka Evening Standard, а Перминовой — пекарня «Лён & гречка Bakery».

По словам гендиректора НРК Артемова, бренды проектов Лебедева, Перминовой и «Андерсона» будут развиваться в рамках общей экосистемы: в отрасли общественного питания и в индустрии развлечений.