Apple добавит систему Face ID на компьютеры Mac в течение двух лет — Bloomberg

Apple намерена добавить поддержку системы распознавания лиц Face ID на компьютеры Mac в течение двух лет, сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman).
Гурман считает, что конечная цель корпорации состоит в том, чтобы добавить поддержку Face ID почти во все свои продукты, включая бюджетные модели iPhone и устройства iPad Air, оснащенные датчиком распознавания отпечатка пальца Touch ID.
Он отмечает, что Apple рассматривает Touch ID как «более дешевую» альтернативу Face ID для недорогих устройств.
«Я ожидаю, что со временем ситуация изменится. Это не произойдет в текущем году, но готов поспорить, что Face ID появится на Mac в течение пары лет. Я ожидаю, что в этот период все iPhone и iPad тоже получат Face ID», — считает Гурман.
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Фото: Unsplash
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