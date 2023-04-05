Apple получила патент на чехол для наушников с сенсорным экраном

Apple запатентовала чехол для наушников с сенсорным экраном. Предполагается, что им можно будет воспользоваться как устройством для управления функциями гарнитуры, а также следить на дисплее за треком, который воспроизводится в данный момент.

Документы о новом патенте Apple опубликованы на сайте американского ведомства по патентам и товарным знакам США. Заявка была подана в 2021 году.

По задумке инженеров Apple, чехол для наушников с дисплеем можно будет использовать в качестве устройства для управления функциями AirPods: регулировать уровень громкости, переключать треки и другое. На экране будет показано, какой трек воспроизводится в данный момент.

Также Apple описали этот гаджет как устройство с тактильной отдачей, то есть потенциально доступное для людей с ограниченными возможностями.

В марте американская корпорация подала заявку на патент технологии управления всеми устройствами умного дома одним взмахом руки.

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