Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Apple получила патент на чехол для наушников с сенсорным экраном

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Apple запатентовала чехол для наушников с сенсорным экраном. Предполагается, что им можно будет воспользоваться как устройством для управления функциями гарнитуры, а также следить на дисплее за треком, который воспроизводится в данный момент.

Apple получила патент на чехол для наушников с сенсорным экраном

Документы о новом патенте Apple опубликованы на сайте американского ведомства по патентам и товарным знакам США. Заявка была подана в 2021 году.

По задумке инженеров Apple, чехол для наушников с дисплеем можно будет использовать в качестве устройства для управления функциями AirPods: регулировать уровень громкости, переключать треки и другое. На экране будет показано, какой трек воспроизводится в данный момент.

Также Apple описали этот гаджет как устройство с тактильной отдачей, то есть потенциально доступное для людей с ограниченными возможностями. 

В марте американская корпорация подала заявку на патент технологии управления всеми устройствами умного дома одним взмахом руки.

Фото на обложке: nyker / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как найти AirPods, если они потерялись?
  2. 2 Почему ваша идея в России НИЧЕГО не стоит
  3. 3 «Яндекс» обновил линейку устройств для «умного» дома
  4. 4 «F+ tech — Марвел» будет выпускать принтеры на базе купленного бизнеса американской Lexmark
  5. 5 9 лучших бесплатных VPN-сервисов для компьютеров и смартфонов
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

05 апреля 2023

Startup Tour 2023 Байкальск

05 апреля 2023

RLT.Hack

05 апреля 2023

Optimize & Organize Challenge

Все ВОЗМОЖНОСТИ