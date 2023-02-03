Apple начала финансовый год с падения прибыли на 13%

Apple отчиталась за первый квартал 2022-2023 финансового года: прибыль компании уменьшилась на 13,4%, до $29,998 млрд. Выручка техногиганта снизилась на 5,5%, до $117,2 млрд. Результаты оказались хуже прогнозов, которые были на уровне $121,88 млрд.
Разводненная прибыль Apple за указанный квартал в пересчете на одну акцию составила $1,88 против $2,1 годом ранее. Что также стало ниже прогнозов ($1,94 за акцию).
Продажи iPhone снизились на 8,1%, до $65,775 млрд. Выручка от продаж Mac рухнула на 29%, до 7,735 млрд. Однако выросли продажи iPad — на 29%, до $9,396 млрд.
В 2022 году Apple перестал быть лидером рейтинга самых дорогих брендов мира. Бренд одной из ведущих корпораций за год подешевел на 16%, до $297,5 млрд. Snapchat и Twitter и вовсе «вылетели» из списка самых дорогих мировых брендов.
Фото на обложке: Forthis /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Apple SKAdNetwork 4.0: к чему готовиться маркетологам в будущем?
- 2 Российские разработчики интегрировалась с Apple Watсh, чтобы отслеживать местоположение детей
- 3 «Одна яблочная компания». Как упоминание в кино и сериалах влияет на бренды
- 4 Apple и рынок маркетинга: как по бизнесу ударят ограничения IDFA
- 5 Employee experience: как привлечь и удержать сотрудника в компании
ВОЗМОЖНОСТИ
03 февраля 2023
05 февраля 2023
06 февраля 2023