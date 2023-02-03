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Apple начала финансовый год с падения прибыли на 13%

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Apple отчиталась за первый квартал 2022-2023 финансового года: прибыль компании уменьшилась на 13,4%, до $29,998 млрд. Выручка техногиганта снизилась на 5,5%, до $117,2 млрд. Результаты оказались хуже прогнозов, которые были на уровне $121,88 млрд.

Apple начала финансовый год с падения прибыли на 13%

Разводненная прибыль Apple за указанный квартал в пересчете на одну акцию составила $1,88 против $2,1 годом ранее. Что также стало ниже прогнозов ($1,94 за акцию).

Продажи iPhone снизились на 8,1%, до $65,775 млрд. Выручка от продаж Mac рухнула на 29%, до 7,735 млрд. Однако выросли продажи iPad — на 29%, до $9,396 млрд.

В 2022 году Apple перестал быть лидером рейтинга самых дорогих брендов мира. Бренд одной из ведущих корпораций за год подешевел на 16%, до $297,5 млрд. Snapchat и Twitter и вовсе «вылетели» из списка самых дорогих мировых брендов.

Фото на обложке: Forthis / Shutterstock

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