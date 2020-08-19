Apple Music 1: компания дала новое название своей радиостанции

Apple объявила о ребрендинге сервиса потокового радио. Компания переименовала свою радиостанцию Beats 1 в Apple Music 1. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Вместе с потоковой музыкой и плейлистами в Apple Music 1 компания предлагает интервью с артистами, эксклюзивы и премьеры, а также другие музыкальные новости.

Кроме того, корпорация запустила две новые радиостанции:

Apple Music Hits с популярными песнями 80-х, 90-х и 2000-х годов; Apple Music Country, посвященную музыке в стиле кантри.

По заявлению компании, в дополнение к ежедневным ведущим в эфире Apple Music Hits будут проводиться шоу от знаменитостей. Среди них Backstreet Boys, Snoop Dogg и Меган Трейнор.

Apple Music Country будет предлагать как современные, так и классические песни в стиле кантри. Отмечается, что такие музыканты, как Люк Брайан, Кэрри Андервуд и Люк Комбс, присоединятся к некоторым шоу на данной радиостанции.

«На протяжении своей эволюции Beats 1 установил дружеские отношения с сообществом артистов и всегда отстаивал новые открытия — подход, который будет продолжаться на всех трех станциях», — говорится в сообщении.

Apple также заявила, что продолжит инвестировать в свои радиопрограммы.

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