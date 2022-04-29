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Россияне подали коллективный иск к Apple на 90 млн рублей

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Группа российских граждан посчитала, что ценность смартфонов Apple снизилась после того, как в стране отключили Apple Pay, и подала коллективный иск к Apple. Сумма требований составляет 90 млн рублей, в их числе компенсация морального вреда.

Россияне подали коллективный иск к Apple на 90 млн рублей

Групповой иск к материнской компании Apple и ООО «Эппл Рус» подан в Пресненский районный суд Москвы. Об этом сообщили в юридической фирме «Чернышов, Лукоянов и партнеры», которая выступает представителем истцов.

По мнению заявителей, ценность устройств компании Apple значительно снизилась после того, как в России отключили систему бесконтактной оплаты Apple Pay.

«Прекращение работы платежной системы Apple Pay является грубым нарушением условий договора в части соответствия продукции заявленным характеристикам», – говорится в заявлении фирмы.

Сумму нанесенного вреда истцы оценили в 90 млн рублей: 3 млн рублей в пользу каждого заявителя, а также штраф в размере 50% от присужденной суммы компенсации морального вреда. Кроме того, от ответчиков требуют возобновить работу Apple Pay в России.

Ранее группа россиян подала иск к стриминговой платформе Netflix. Заявители потребовали восстановить им доступ к сервису. А еще раньше, все также к Netflix, российские граждане подали иск о компенсации вреда на 60 млн рублей.

Фото на обложке: humphery / Shutterstock

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