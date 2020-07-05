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Rusbase собирает заявки для добавления на карту DatingTech

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Татьяна Петрущенкова
Татьяна Петрущенкова

Редактор «Технологий»

Татьяна Петрущенкова

Rusbase собирает заявки на карту DatingTech и ищет инновационные проекты в сфере онлайн-знакомств. Посмотреть, как выглядят наши интерактивные карты технологий, можно здесь.

Заявки принимаем до 16 июля. 

Rusbase собирает заявки для добавления на карту DatingTech

Мы ищем проекты с инновационной составляющей, которая отличает их от крупных игроков (Tinder, Mamba, Badoo и других). Примерный список категорий для DatingTech-сервисов:

  • Тематические (для бизнес-знакомств, автолюбителей, поиска попутчиков, совместного посещения мероприятий и так далее)
  • Для поиска серьёзных отношений
  • Для поиска секс-партнёра
  • С фокусом на девушек / мужчин (например, сервисы, где писать первой может только девушка)
  • Для обеспеченных людей
  • Для представителей ЛГБТ-комьюнити и людей с альтернативными взглядами на любовные отношения (например, интересующихся полиаморией)
  • Без конкретного фокуса 

Если ваш стартап работает на рынке DatingTech, а его стадия — MVP и выше, пишите на [email protected], чтобы мы рассмотрели вашу заявку. В теме письма укажите «Карта Datingtech» (без названия компании!). В тело письма включите: 

  1. Название компании / сервиса / приложения
  2. Год основания
  3. Ссылку на сайт
  4. Стадию развития 
  5. Короткое описание с указанием вашего фокуса / категорию на карте. Если вы не увидели подходящий сегмент в списке выше, напишите, к какому вы бы себя отнесли.
  6. Подробное описание инновационной составляющей (это может быть технология, функционал, которого ни у кого нет, нестандартный фокус или что-то ещё, что отличает вас от конкурентов)
  7. Логотип в формате jpg / png, в идеале на прозрачном фоне (если такого нет, то на белом)

Ждём ваших заявок ;)


Фото на обложке: Primorac91, Shutterstock

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