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Rusbase собирает заявки для добавления на карту DatingTech
Новости
Татьяна Петрущенкова
Rusbase собирает заявки на карту DatingTech и ищет инновационные проекты в сфере онлайн-знакомств. Посмотреть, как выглядят наши интерактивные карты технологий, можно здесь.
Заявки принимаем до 16 июля.
Rusbase собирает заявки для добавления на карту DatingTechТатьяна Петрущенкова
Мы ищем проекты с инновационной составляющей, которая отличает их от крупных игроков (Tinder, Mamba, Badoo и других). Примерный список категорий для DatingTech-сервисов:
- Тематические (для бизнес-знакомств, автолюбителей, поиска попутчиков, совместного посещения мероприятий и так далее)
- Для поиска серьёзных отношений
- Для поиска секс-партнёра
- С фокусом на девушек / мужчин (например, сервисы, где писать первой может только девушка)
- Для обеспеченных людей
- Для представителей ЛГБТ-комьюнити и людей с альтернативными взглядами на любовные отношения (например, интересующихся полиаморией)
- Без конкретного фокуса
Если ваш стартап работает на рынке DatingTech, а его стадия — MVP и выше, пишите на [email protected], чтобы мы рассмотрели вашу заявку. В теме письма укажите «Карта Datingtech» (без названия компании!). В тело письма включите:
- Название компании / сервиса / приложения
- Год основания
- Ссылку на сайт
- Стадию развития
- Короткое описание с указанием вашего фокуса / категорию на карте. Если вы не увидели подходящий сегмент в списке выше, напишите, к какому вы бы себя отнесли.
- Подробное описание инновационной составляющей (это может быть технология, функционал, которого ни у кого нет, нестандартный фокус или что-то ещё, что отличает вас от конкурентов)
- Логотип в формате jpg / png, в идеале на прозрачном фоне (если такого нет, то на белом)
Ждём ваших заявок ;)
Фото на обложке: Primorac91, Shutterstock
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