Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Составлен топ-5 самых дешевых квартир для аренды в Москве

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова
«Инком-Недвижимость» представила список самых дешевых квартир для аренды в старой Москве в августе. Так, снять однушку можно за 20 тысяч рублей в месяц.
Составлен топ-5 самых дешевых квартир для аренды в Москве

Топ-5 выглядит так:

  1. Однокомнатная квартира за 20 тысяч рублей в месяц. Она расположена на 10 этаже в 11-этажном панельном доме на Палехской улице, в 10 минутах транспортом от станции метро «ВДНХ» и МЦК «Ростокино» (СВАО). Общая площадь квартиры-студии — 35 кв. м. Есть балкон и вся необходимая мебель.
  2. Однушка за 22 тысячи рублей в месяц. Расположена на верхнем этаже панельной 5-этажки в Щелковском проезде, в 20 минутах ходьбы от станции метро «Щелковская» (ВАО). Общая площадь — 34 кв. м, кухня — 6 кв. м. В квартире старая наборная мебель.
  3. Однокомнатная за 23 тысячи рублей в месяц. Находится на севере Москвы в районе Ховрино, в 15 минутах ходьбы от станции метро «Речной вокзал». Квартира расположена на 10 этаже 17-этажного панельного дома повышенной комфортности. Общая площадь — 36 кв. м, кухня — 8 кв. м. Есть лождия, мебель и бытовая техника.
  4. Однушка за 24 тысячи рублей. На этаже панельной 12-этажки на улице Адмирала Лазарева, в 5 минутах ходьбы от станции метро «Улица Горчакова» (ЮЗАО). Общая площадь квартиры — 40 кв. м, кухня — 9 кв. м. Есть лождия, мебель и бытовая техника. Предложение для одного человека или семейной пары без детей и животных.
  5. Однокомнатная квартира за 25 тысяч рублей в месяц. Расположена на верхнем этаже 5-этажного панельного дома недалеко от парка Лосиный остров, в 15 минутах ходьбы от станций метро и МЦК «Бульвар Рокоссовского» (ВАО). Общая площадь квартиры — 33 кв. м, кухня — 6 кв. м. Ждут не больше двух человек без детей и домашних животных.
Фото: Photographee.eu / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

19 августа 2020

Tele2 Solutions Days

20 августа 2020

#Прокачайбизнес

20 августа 2020

Digital Humanities

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма