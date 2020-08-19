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Составлен топ-5 самых дешевых квартир для аренды в Москве
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Анна Оленькова
Составлен топ-5 самых дешевых квартир для аренды в МосквеАнна Оленькова
Топ-5 выглядит так:
- Однокомнатная квартира за 20 тысяч рублей в месяц. Она расположена на
10этаже в 11-этажномпанельном доме на Палехской улице, в 10 минутах транспортом от станции метро «ВДНХ» и МЦК «Ростокино» (СВАО). Общая площадь квартиры-студии— 35 кв. м. Есть балкон и вся необходимая мебель.
- Однушка за 22 тысячи рублей в месяц. Расположена на верхнем этаже панельной
5-этажкив Щелковском проезде, в 20 минутах ходьбы от станции метро «Щелковская» (ВАО). Общая площадь — 34 кв. м, кухня — 6 кв. м. В квартире старая наборная мебель.
- Однокомнатная за 23 тысячи рублей в месяц. Находится на севере Москвы в
районеХоврино, в 15 минутах ходьбы от станции метро «Речной вокзал». Квартира расположена на 10этаже 17-этажногопанельного дома повышенной комфортности. Общая площадь — 36 кв. м, кухня — 8 кв. м. Есть лождия, мебель и бытовая техника.
- Однушка за 24 тысячи рублей. На
5этаже панельной 12-этажкина улице Адмирала Лазарева, в 5 минутах ходьбы от станции метро «Улица Горчакова» (ЮЗАО). Общая площадь квартиры — 40 кв. м, кухня — 9 кв. м. Есть лождия, мебель и бытовая техника. Предложение для одного человека или семейной пары без детей и животных.
- Однокомнатная квартира за 25 тысяч рублей в месяц. Расположена на верхнем этаже
5-этажногопанельного дома недалеко от парка Лосиный остров, в 15 минутах ходьбы от станций метро и МЦК «Бульвар Рокоссовского» (ВАО). Общая площадь квартиры — 33 кв. м, кухня — 6 кв. м. Ждут не больше двух человек без детей и домашних животных.
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