Составлен топ-5 самых дешевых квартир для аренды в Москве

Топ-5 выглядит так:

Однокомнатная квартира за 20 тысяч рублей в месяц. Она расположена на 10 этаже в 11-этажном панельном доме на Палехской улице, в 10 минутах транспортом от станции метро «ВДНХ» и МЦК «Ростокино» (СВАО). Общая площадь квартиры-студии — 35 кв. м. Есть балкон и вся необходимая мебель.

Однушка за 22 тысячи рублей в месяц. Расположена на верхнем этаже панельной 5-этажки в Щелковском проезде, в 20 минутах ходьбы от станции метро «Щелковская» (ВАО). Общая площадь — 34 кв. м, кухня — 6 кв. м. В квартире старая наборная мебель.

Однокомнатная за 23 тысячи рублей в месяц. Находится на севере Москвы в районе Ховрино, в 15 минутах ходьбы от станции метро «Речной вокзал». Квартира расположена на 10 этаже 17-этажного панельного дома повышенной комфортности. Общая площадь — 36 кв. м, кухня — 8 кв. м. Есть лождия, мебель и бытовая техника.

Однушка за 24 тысячи рублей. На 5 этаже панельной 12-этажки на улице Адмирала Лазарева, в 5 минутах ходьбы от станции метро «Улица Горчакова» (ЮЗАО). Общая площадь квартиры — 40 кв. м, кухня — 9 кв. м. Есть лождия, мебель и бытовая техника. Предложение для одного человека или семейной пары без детей и животных.