«Мы занимаемся революционными вещами»: команда Arrival провела первый митап в Москве

Основанная Денисом Свердловым IT-компания Arrival, производитель электрокаров, провела свой первый митап в Москве. Мероприятие состоялось 15 апреля на площадке SOK и в онлайн-формате.
Видеозапись митапа можно найти на meetup.arrival.com. Она будет доступна для всех желающих в течение месяца с момента публикации.
От команды Arrival на мероприятии выступили:
- Василий Ситников — Product Owner, Traceability;
- Анатолий Бобылев — CTO, Service Platform;
- Иван Щукин — Tech Lead, Service Platform;
- Дмитрий Безруков — Mobile Tech Lead, Service Platform;
Сотрудники рассказали об основной миссии Arrival — сделать автомобили более экологичными, доступными и простыми в эксплуатации, а также облегчить жизнь человека, максимально исключив его из процесса создания и обслуживания автомобиля — не только для снижения затрат на обслуживание, но и для удобства пользователя.
«Человек должен заниматься творческими вещами — рисовать картины, сочинять музыку. А всякие скучные вещи, в том числе диагностику неисправностей, мы можем передать компьютеру. Все алгоритмы для этого есть, и от этого выигрывают все участники процесса», — Анатолий Бобылев, CTO Service Platform.
Как отметил Василий Ситников, в отличие от уже существующих автомобильных компаний, которые обладают техническими ресурсами для создания автомобилей и теперь надстраивают над ними IT-платформу, Arrival действует иначе, начиная создание продукта непосредственно с IT-составляющей и таким образом ставит инженера во главу процесса.
«Инженеры — это новая аристократия. Стругацкие описывали инженера как прогрессивного творца нового мира. И это правильно», — Василий Ситников, Product Owner, Traceability.
Иван Щукин и Дмитрий Безруков поделились своим опытом смены карьеры. Иван рассказал о том, как, начав работать в Arrival в должности Data Scientist, столкнулся с необходимостью создания ПО для обработки данных о состоянии автомобиля, которое работало бы непосредственно на борту машины — и о том, как он решил задачу с использованием CLIPS, программной среды, разработанной NASA. Со своей стороны, Дмитрий Безруков рассказал о своей карьере разработчика C++, перешедшего на JavaScript и ReactNative. Также он поделился опытом использования языка Clojure, рассказал его преимуществах и отличии от других языков программирования.
Сейчас Arrival продолжает искать новых сотрудников — инженеров и разработчиков, небезразличных к судьбе автомобильной промышленности. Работать в Arrival можно из любой точки мира. Если вы ищете работу и хотите сотрудничать с Arrival, ознакомьтесь со списком вакансий по ссылке.
Не пропустите видеозапись митапа — она будет доступна в течение месяца.
О компании
Arrival — производитель электрокаров, электробусов и электрофургонов. Компанию основал в 2015 году Денис Свердлов, бывший руководитель телекоммуникационного оператора Yota.
В Arrival инвестировали UPS, Kia и Hyundai, а LinkedIn назвал компанию ведущим стартапом Великобритании 2020 года.
Компания вышла на биржу Nasdaq, ее капитализация составила $13 млрд. Arrival представлена в 8 странах и 11 городах, работать в компании можно удаленно из любой точки мира.
Фото на обложке предоставлено компанией
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