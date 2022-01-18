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В России создадут Ассоциацию по защите частных инвесторов от мошенничества, финансовых пирамид и мисселинга

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

В правительстве разрабатывают концепцию Ассоциации по защите прав частных инвесторов, которая будет заниматься на финансовом рынке такими вопросами, как финансовые пирамиды, операции с криптовалютой, сделки на форексе и фондовом рынке, телефонное и интернет-мошенничество и другим.

В России создадут Ассоциацию по защите частных инвесторов от мошенничества, финансовых пирамид и мисселинга

В разработке концепции участвуют Минфин, ЦБ, Минэк, Генпрокуратура, МВД, Росфинмониторинг и Роспотребнадзор, сообщил «Интерфакс».

Предполагается, что сначала ассоциация будет заниматься:

  • предупреждением недобросовестных практик на финансовом рынке;
  • содействовать в привлечении к ответственности участников финансового рынка и псевдоинвестиционных компаний (их руководителей и исполнителей);
  • помогать в улучшении межведомственного взаимодействия органов и институтов, обеспечивающих защиту прав инвесторов.

Концепция предполагает, что в перспективе ассоциация сама сможет оказывать правовую защиту пострадавшим инвесторам, а также сокращать сроки возмещения украденных денег, в том числе благодря оперативной блокировки похищенного имущества.

Для этих целей ассоциация сможет заключать контракты с адвокатскими бюро и частными сыскными агентствами. Кроме того, ассоциация будет взаимодействовать с иностранными организациями для розыска и экстрадиции выведенных активов инвесторов.

В первую очередь асоциация сфокусируется на:

  • финансовых пирамидах;
  • операциях с криптовалютами;
  • сделках на форексе;
  • сделках с иностранными ценными бумагами;
  • телефонном и интернет-мошенничестве;
  • мисселинге и навязывание финансовых услуг;
  • переводе накопительной части пенсии в НПФ;
  • возврате денежных средств, похищенных мошенниками и др.

Разработчики концепции указывают, что сейчас эти функции разделяют между собой несколько министерств и ведомств, однако отсутствие единого общего органа замедляет решение проблем инвесторов.

В ассоциацию войдут представители Минфина, ЦБ, Минэка, ФАС, Роспотребнадзора, а также Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров (ФОГФ), Ассоциации развития финансовой грамотности и Службы финансового уполномоченного (СОДФУ).

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Фото на обложке: Sharomka / Shutterstock

 

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