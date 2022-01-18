В России создадут Ассоциацию по защите частных инвесторов от мошенничества, финансовых пирамид и мисселинга

В правительстве разрабатывают концепцию Ассоциации по защите прав частных инвесторов, которая будет заниматься на финансовом рынке такими вопросами, как финансовые пирамиды, операции с криптовалютой, сделки на форексе и фондовом рынке, телефонное и интернет-мошенничество и другим.

В разработке концепции участвуют Минфин, ЦБ, Минэк, Генпрокуратура, МВД, Росфинмониторинг и Роспотребнадзор, сообщил «Интерфакс».

Предполагается, что сначала ассоциация будет заниматься:

предупреждением недобросовестных практик на финансовом рынке;

содействовать в привлечении к ответственности участников финансового рынка и псевдоинвестиционных компаний (их руководителей и исполнителей);

помогать в улучшении межведомственного взаимодействия органов и институтов, обеспечивающих защиту прав инвесторов.

Концепция предполагает, что в перспективе ассоциация сама сможет оказывать правовую защиту пострадавшим инвесторам, а также сокращать сроки возмещения украденных денег, в том числе благодря оперативной блокировки похищенного имущества.

Для этих целей ассоциация сможет заключать контракты с адвокатскими бюро и частными сыскными агентствами. Кроме того, ассоциация будет взаимодействовать с иностранными организациями для розыска и экстрадиции выведенных активов инвесторов.

В первую очередь асоциация сфокусируется на: финансовых пирамидах;

операциях с криптовалютами;

сделках на форексе;

сделках с иностранными ценными бумагами;

телефонном и интернет-мошенничестве;

мисселинге и навязывание финансовых услуг;

переводе накопительной части пенсии в НПФ;

возврате денежных средств, похищенных мошенниками и др. Разработчики концепции указывают, что сейчас эти функции разделяют между собой несколько министерств и ведомств, однако отсутствие единого общего органа замедляет решение проблем инвесторов. В ассоциацию войдут представители Минфина, ЦБ, Минэка, ФАС, Роспотребнадзора, а также Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров (ФОГФ), Ассоциации развития финансовой грамотности и Службы финансового уполномоченного (СОДФУ). Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!