В России создадут Ассоциацию по защите частных инвесторов от мошенничества, финансовых пирамид и мисселинга

В правительстве разрабатывают концепцию Ассоциации по защите прав частных инвесторов, которая будет заниматься на финансовом рынке такими вопросами, как финансовые пирамиды, операции с криптовалютой, сделки на форексе и фондовом рынке, телефонное и интернет-мошенничество и другим.
В разработке концепции участвуют Минфин, ЦБ, Минэк, Генпрокуратура, МВД, Росфинмониторинг и Роспотребнадзор, сообщил «Интерфакс».
Предполагается, что сначала ассоциация будет заниматься:
- предупреждением недобросовестных практик на финансовом рынке;
- содействовать в привлечении к ответственности участников финансового рынка и псевдоинвестиционных компаний (их руководителей и исполнителей);
- помогать в улучшении межведомственного взаимодействия органов и институтов, обеспечивающих защиту прав инвесторов.
Концепция предполагает, что в перспективе ассоциация сама сможет оказывать правовую защиту пострадавшим инвесторам, а также сокращать сроки возмещения украденных денег, в том числе благодря оперативной блокировки похищенного имущества.
Для этих целей ассоциация сможет заключать контракты с адвокатскими бюро и частными сыскными агентствами. Кроме того, ассоциация будет взаимодействовать с иностранными организациями для розыска и экстрадиции выведенных активов инвесторов.
В первую очередь асоциация сфокусируется на:
- финансовых пирамидах;
- операциях с криптовалютами;
- сделках на форексе;
- сделках с иностранными ценными бумагами;
- телефонном и интернет-мошенничестве;
- мисселинге и навязывание финансовых услуг;
- переводе накопительной части пенсии в НПФ;
- возврате денежных средств, похищенных мошенниками и др.
Разработчики концепции указывают, что сейчас эти функции разделяют между собой несколько министерств и ведомств, однако отсутствие единого общего органа замедляет решение проблем инвесторов.
В ассоциацию войдут представители Минфина, ЦБ, Минэка, ФАС, Роспотребнадзора, а также Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров (ФОГФ), Ассоциации развития финансовой грамотности и Службы финансового уполномоченного (СОДФУ).
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Фото на обложке: Sharomka /
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