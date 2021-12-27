AliExpress Россия будет доставлять продукты из «Ашана»

В приложении AliExpress Россия можно будет купить продукты из «Ашана» с доставкой на дом. К сервису подключили 90 гипермаркетов в 30 крупных российских городах. Минимальный заказ ограничен суммой в 1,5 тысячи рублей.

О запуске доставки из гипермаркетов «Ашан» сообщили в пресс-службе AliExpress Россия.

Заказ можно оформить через приложение маркетплейса в сервисе «Есть!». Его доставят в течение двух часов с момента оформления, либо на следующий день. Минимальная сумма заказа составляет 1,5 тысячи рублей, стоимость доставки – 179 рублей.

Доставка доступна в 30 крупных городах России, в том числе с Петербурге и Москве. К сервису подключены 90 гипермаркетов торговой сети. Ассортимент насчитывает 20 тысяч товаров, включая продукты питания, бытовую химию, товары для дома.

В июне текущего года AliExpress Россия запустил доставку товаров из торговой сети Metro. В мае на площадке маркетплейса начала продавать свою продукцию сеть супермаркетов «ВкусВилл».

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