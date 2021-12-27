AliExpress Россия будет доставлять продукты из «Ашана»

В приложении AliExpress Россия можно будет купить продукты из «Ашана» с доставкой на дом. К сервису подключили 90 гипермаркетов в 30 крупных российских городах. Минимальный заказ ограничен суммой в 1,5 тысячи рублей.
О запуске доставки из гипермаркетов «Ашан» сообщили в пресс-службе AliExpress Россия.
Заказ можно оформить через приложение маркетплейса в сервисе «Есть!». Его доставят в течение двух часов с момента оформления, либо на следующий день. Минимальная сумма заказа составляет 1,5 тысячи рублей, стоимость доставки – 179 рублей.
Доставка доступна в 30 крупных городах России, в том числе с Петербурге и Москве. К сервису подключены 90 гипермаркетов торговой сети. Ассортимент насчитывает 20 тысяч товаров, включая продукты питания, бытовую химию, товары для дома.
В июне текущего года AliExpress Россия запустил доставку товаров из торговой сети Metro. В мае на площадке маркетплейса начала продавать свою продукцию сеть супермаркетов «ВкусВилл».
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Wirestock Creators /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Опыт AliExpress: как оперативно обрабатывать обращения и наладить работу контакт-центров
- 2 Стоит ли выходить на AliExpress?
- 3 «Это рабство, а не работа»: сотрудники «Яндекс.Еды» начали забастовку и требуют изменить условия труда
- 4 «ВкусВилл» и «Самокат» отчитались о расширении сетей дарксторов в 2021 году
- 5 Delivery Club запустил стипендиальную программу для курьеров-студентов
ВОЗМОЖНОСТИ
30 декабря 2021
31 декабря 2021
31 декабря 2021