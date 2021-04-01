Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
Новости от партнеров

Объявлены победители хакатона Audithon 2021

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

25—28 марта Счетная палата РФ при поддержке GenerationS провела хакатон Audithon 2021. Участники решили более 20 задач, а победители разделили 1 млн рублей и получили возможность продолжить проекты.

Объявлены победители хакатона Audithon 2021

Организаторы собрали более 600 заявок, из которых в финал попали 64 команды. Участники решали задачи счетной палаты РФ и партнеров хакатона — Росстата, Росводресурсов, Минэкономразвития и других организаций. Команды создавали визуализацию госдолга, бюджетный профиль фондов, калькулятор «Что купили на ваши налоги» и многое другое.

Жюри выбрало лучших в четырех номинациях:

  1. Визуализация данных. Команда «Зилант» заняла первое место, «Стимул» — второе, а Mozhayka Team — третье.
  2. Аналитика данных. Лучшее решение предложили MSUBIGDATA, Take Five и Cactus.
  3. Программное решение. Победители — команды Old school, StarTrek и «Точка зрения».
  4. Нестандартное решение. В номинации победили Digit, «Финтехники» и «Девушки из Питера».

Фото на обложке: AntonSAN / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ВОЗМОЖНОСТИ

01 апреля 2021

Трек FutureBank в программе "Московский акселератор"

05 апреля 2021

Неформальная встреча стартапов и инвесторов во Владивостоке

05 апреля 2021

Акселератор #Way2A

Все ВОЗМОЖНОСТИ