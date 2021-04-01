Объявлены победители хакатона Audithon 2021

25—28 марта Счетная палата РФ при поддержке GenerationS провела хакатон Audithon 2021. Участники решили более 20 задач, а победители разделили 1 млн рублей и получили возможность продолжить проекты.

Организаторы собрали более 600 заявок, из которых в финал попали 64 команды. Участники решали задачи счетной палаты РФ и партнеров хакатона — Росстата, Росводресурсов, Минэкономразвития и других организаций. Команды создавали визуализацию госдолга, бюджетный профиль фондов, калькулятор «Что купили на ваши налоги» и многое другое.

Жюри выбрало лучших в четырех номинациях:

Визуализация данных. Команда «Зилант» заняла первое место, «Стимул» — второе, а Mozhayka Team — третье. Аналитика данных. Лучшее решение предложили MSUBIGDATA, Take Five и Cactus. Программное решение. Победители — команды Old school, StarTrek и «Точка зрения». Нестандартное решение. В номинации победили Digit, «Финтехники» и «Девушки из Питера».

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