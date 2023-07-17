Открыт прием заявок на студенческий турнир по программированию Codemasters Code Cup

Открытый чемпионат по программированию Codemasters Code Cup пройдет 28-29 сентября 2023 года в Туле. Принять участие в отборочном этапе можно будет онлайн, а для участников, прошедших отбор, организуют поездку в Тулу. Призовой фонд — 360 тысяч рублей.

К участию в Codemasters Code Cup приглашают студентов российских вузов от 17 до 25 лет, которые обучаются очно. Турнир будет проводиться по двум трекам:

спортивное программирование;

разработка бизнес-приложений.

На отборочном этапе можно принять участие сразу в двух треках, в финале нужно будет выбрать только один. Все задания как отборочного раунда, так и финала, рассчитаны на индивидуальное выполнение.

Отборочный раунд будет проходить онлайн. Финал состоится в Туле 28 сентября и завершится церемонией награждения 29 сентября. Победители в каждом треке получат 100 тысяч рублей за первое место, 50 тысяч рублей — за второе место и 30 тысяч рублей — за третье место.

Подать заявку на участие в Codemasters Code Cup можно до 9 сентября на сайте.

Codemasters Code Cup проводят подразделения компании Codemasters International в Саранске и Туле. В этом году соревнование будет организовано в партнерстве с Тульским государственным университетом и Центром олимпиадной подготовки по программированию МГУ им. Н.П. Огарева.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock