Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Партнеры
Партнеры

Создать инновационный продукт с помощью AI для мировых брендов: стартует AI Generative Product Hackathon

Партнеры
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

С 4 по 19 августа пройдет AI Generative Product Hackathon, который объединит мировые бренды и IT-специалистов для создания новейших продуктов и бизнес-решений с помощью генеративных сетей. Призовой фонд — 600 тысяч рублей.  

Создать инновационный продукт с помощью AI для мировых брендов: стартует AI Generative Product Hackathon
Заставь искусственный интеллект самообучаться и совершенствоваться – выбирай онлайн-курсы в каталоге курсов по машинному обучению.

Принять участие в онлайн-хакатоне могут студенты, осваивающие IT-специальности, а также ML-инженеры, аналитики данных, промпт-инженеры, продакт-менеджеры и маркетологи (участвовать можно в командах от двух до четырех человек). Бизнес-заказчиками выступят Unilever в России, «Альфа-Банк», Danone, «Ашан» и Tefal.

Командам предстоит решить одну задачу на выбор с помощью генеративных сетей: ChatGPT, Midjourney, elDinero.ai и Konnektu:

  • улучшить существующий или генерировать абсолютно новый FMCG-продукт;
  • разработать маркетинговую стратегию продвижения бренда;
  • создать дизайн айдентику;
  • оптимизировать операционные процессы компаний, автоматизации процесс заполнения карточек товаров для маркетплейсов с помощью генеративных помощников.

На это отводится две недели. После итоговые проекты команды будут защищать в формате питч-презентаций перед экспертным жюри — представителями брендов и IT-компаний.

Победители разделят призовой фонд в размере 600 тысяч рублей и получат возможность пройти стажировку в одной из компаний-партнеров. Кроме того, авторы лучших разработок смогут реализовать решение с компанией-партнером или запустить стартап с первыми инвестициями, а бренды готовые продукты и бизнес-решения. 

Подать заявку на участие можно до 31 июля 2023 года на сайте

Организаторы — AI Talent Hub университета ИТМО и Napoleon IT.

Фото на обложке: wutzkohphoto / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Идет прием заявок на участие в хакатоне Uralsib Hack
  2. 2 Codenrock проводит ML-соревнование по разработке модели, которая может отличать текст ИИ от текста человека
  3. 3 Стартует онлайн-чемпионат по анализу данных с призовым фондом 1 млн рублей
  4. 4 Победители хакатона Sovcombank Team Challenge 2023 разделят 1 млн рублей
  5. 5 «Аэроклуб» разыграет 1 млн рублей на хакатоне

ВОЗМОЖНОСТИ

14 июля 2023

Поддержка делового туризма в Москве

16 июля 2023

FAST TRACK для потенциальных участников проекта «Сколково». Биомед

19 июля 2023

FAST TRACK для потенциальных участников проекта «Сколково». ИТ

21 июля 2023

Энергопрорыв-2023

22 июля 2023

Блокчейн-хакатон Сбера

Все ВОЗМОЖНОСТИ