Создать инновационный продукт с помощью AI для мировых брендов: стартует AI Generative Product Hackathon

С 4 по 19 августа пройдет AI Generative Product Hackathon, который объединит мировые бренды и IT-специалистов для создания новейших продуктов и бизнес-решений с помощью генеративных сетей. Призовой фонд — 600 тысяч рублей.
Принять участие в онлайн-хакатоне могут студенты, осваивающие IT-специальности, а также ML-инженеры, аналитики данных, промпт-инженеры, продакт-менеджеры и маркетологи (участвовать можно в командах от двух до четырех человек). Бизнес-заказчиками выступят Unilever в России, «Альфа-Банк», Danone, «Ашан» и Tefal.
Командам предстоит решить одну задачу на выбор с помощью генеративных сетей: ChatGPT, Midjourney, elDinero.ai и Konnektu:
- улучшить существующий или генерировать абсолютно новый FMCG-продукт;
- разработать маркетинговую стратегию продвижения бренда;
- создать дизайн айдентику;
- оптимизировать операционные процессы компаний, автоматизации процесс заполнения карточек товаров для маркетплейсов с помощью генеративных помощников.
На это отводится две недели. После итоговые проекты команды будут защищать в формате питч-презентаций перед экспертным жюри — представителями брендов и IT-компаний.
Победители разделят призовой фонд в размере 600 тысяч рублей и получат возможность пройти стажировку в одной из компаний-партнеров. Кроме того, авторы лучших разработок смогут реализовать решение с компанией-партнером или запустить стартап с первыми инвестициями, а бренды готовые продукты и бизнес-решения.
Подать заявку на участие можно до 31 июля 2023 года на сайте.
Организаторы — AI Talent Hub университета ИТМО и Napoleon IT.
Фото на обложке: wutzkohphoto /
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