Глава NASA прилетел на Байконур впервые за 8 лет — он будет присутствовать при запуске ракеты «Союз» на МКС

Директор NASA Джаред Айзекман впервые за последние 8 лет прибыл на космодром Байконур, откуда 14 июля стартует пилотируемый корабль «Союз МС-29» с международным экипажем, сообщают «Ведомости». Вместе с генеральным директором «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым он проводит международный экипаж на Международную космическую станцию. Орбитальная экспедиция с участием двух российских космонавтов и астронавта NASA продлится более 260 суток.

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Российская ракета отправится на МКС 14 июля

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-29» стартует с Байконура 14 июля.

В основной экипаж вошли космонавты «Роскосмоса» Пётр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. Резервный состав, который при необходимости сможет заменить участников полёта, представляют космонавты «Роскосмоса» Константин Борисов и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Дениз Бернхем.

О планах директора NASA лично присутствовать на запуске пилотируемого «Союза» стало известно ещё в феврале.

Ранее российский космонавт отправился на МКС с американским экипажем

Ранее, 13 февраля 2026-го, к Международной космической станции уже отправился корабль Crew Dragon с российским космонавтом Андреем Федяевым на борту. Старт миссии перенесли на сутки из-за неблагоприятных погодных условий на мысе Канаверал во Флориде.

Вместе с Андреем Федяевым в экипаж вошли астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства Софи Адено. Полёт проходит в рамках программы перекрёстных полётов между «Роскосмосом» и NASA.

Экипажи проведут десятки научных экспериментов

Во время экспедиций экипажам «Союза МС-29» и Crew Dragon предстоит выполнить научную программу, однако задачи у них будут разными.

Экипаж «Союза МС-29» проведёт 38 космических экспериментов и целевых работ. Среди них:

испытания системы «Газоанализатор-ФС», которая в будущем может стать основой полностью автоматического контроля атмосферы в пилотируемых кораблях для полётов в дальний космос;

а также работа с отечественным антропоморфным роботом в рамках проекта «Теледроид».

Экипаж Crew Dragon сосредоточится на медико-биологических исследованиях: