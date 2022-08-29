В России запустили первый бездетный рейс – на нем нельзя зарегистрировать малолетних детей. Полет выполняет авиакомпания «ИрАэро» по маршруту Иркутск – Мирный.

О запуске рейса «Коммерсанту» рассказал пресс-секретарь «ИрАэро».

На рейсе, следующем по маршруту Иркутск – Мирный, нельзя зарегистрировать детей младше двух лет. Рейс чартерный, такие правила продиктовал заказчик – нефтяная компания (название не уточняется), которой нужно перевозить сотрудников, работающих вахтовым методом.

В «ИрАэро» уточнили, что в случае недозаполняемости самолета на него могут быть допущены рядовые граждане – не сотрудники заказчика.

Регулярным рейсом по маршруту Иркутск – Мирный авиакомпания «ИрАэро» не располагает.

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