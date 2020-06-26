Сбербанк запустил автопереводы на карту другого банка

Сбербанк запустил новый тип автопереводов в приложении «Сбербанк Онлайн» — на кредитную или дебетовую карту другого банка. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе банка.

Чтобы подключить автоперевод, в приложении «Сбербанк Онлайн» необходимо перейти в раздел «Платежи» — «Автоплатежи и автопереводы» — «На карту в другой банк». После этого пользователю поступит СМС или push-уведомление о подключении услуги с указанием суммы и даты ближайшего перевода. Также сообщение будет содержать информацию о картах списания и зачисления.

При подключении услуги можно задать периодичность автоматического списания средств: еженедельно, ежемесячно, ежеквартально или ежегодно. Максимальный суточный лимит — 150 тысяч рублей. Комиссия составит 1,5% от суммы или минимум 30 рублей.

Наличие денежных средств на момент подключения сервиса не является обязательным — главное, чтобы необходимая сумма была на карте в момент совершения автоперевода.

За сутки до исполнения автоперевода клиент получит СМС с напоминанием о предстоящем списании. Это же сообщение будет содержать код отмены. Отправив код на номер Сбербанка, можно отказаться от ближайшего перевода. При этом в дальнейшем автоперевод будет исполняться согласно расписанию.

«Мы запустили новый вид автоперевода на карты других банков, следуя пожеланиям клиентов, которые смогут использовать его для широкого круга бытовых ситуаций — например, для погашения кредитной карты стороннего банка, оплаты регулярных услуг, помощи близким, поддержки фондов и других целей», — комментирует директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка Кирилл Дмитриев.

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