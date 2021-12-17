Самый северный акселератор России «Б8» выбрал лучшие проекты из своего шестого потока, которым раздаст по 1,65 млн рублей инвестиций. Поддержку получат шесть IT-стартапов, которые разрабатывают решения в области психологии, образования, HR, строительства, медицины, ветеринарии.

Шесть IT-стартапов получат по 1,65 млн рублей инвестиций от якутского акселератора «Б8»