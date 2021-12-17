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Шесть IT-стартапов получат по 1,65 млн рублей инвестиций от якутского акселератора «Б8»

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Самый северный акселератор России «Б8» выбрал лучшие проекты из своего шестого потока, которым раздаст по 1,65 млн рублей инвестиций. Поддержку получат шесть IT-стартапов, которые разрабатывают решения в области психологии, образования, HR, строительства, медицины, ветеринарии.

Шесть IT-стартапов получат по 1,65 млн рублей инвестиций от якутского акселератора «Б8»

Об итогах демо-дня шестого потока якутского акселератора «Б8» RB рассказали в пресс-центре республики Саха (Якутия) в Москве.

Акселератор «Б8» на демо-дне назвал проекты, которые получат инвестиции в размере 1,65 млн рублей каждый.

  1. REVRO (Revolutionary environment in virtual reality offers) (г. Якутск)— VR-приложение для психотерапевтов, которое поможет дополнить традиционную терапию упражнениями в виртуальной реальности;
  2. SmartABC (г. Якутск) — образовательное приложение для детей дошкольного возраста с использованием дополненной реальности;
  3. I`m in (г. Москва) — мобильный видеосервис для поиска работы и сотрудников, где работодатели публикуют видеовакансии, а соискатели — видеорезюме. Для использования приложения достаточно записать видео продолжительностью от 15 до 60 секунд;
  4. ReRad (г. Якутск) — программа с использованием искусственных нейронных сетей, позволяющая анализировать состояние сердечно-сосудистой системы на рентгеновских снимках;
  5. MobiVet (г. Якутск) — портал для ветеринаров и владельцев животных;
  6. «Руф Скан» (Roof scan, г. Белгород) — программное обеспечение на основе ИИ для автоматической проверки кровель на наличие дефектов. Программа обрабатывает визуальные данные (фото и видео) плоских кровель и выявляет повреждения, их характер, объем и динамику.

О проектах, которые получили от «Б8» инвестиции аналогичного объема, RB рассказывали в июне.

Акселератор «Б8» работает с 2019 года и инвестирует в стартапы предпосевной стадии через опционы. Выпускниками программы стали 62 проекта, 43 из которых получили инвестиции.

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