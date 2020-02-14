Минтранс предложил высаживать плохо пахнущих людей из электричек

Предложения ведомства содержатся проекте приказа об изменениях в правилах железнодорожных перевозок, пишет РБК. Документ опубликован на портале для проектов нормативно-правовых актов.

Министрество транспорта предагает высаживать из электричек и поездов людей, которые плохо пахнут, поют или играют на музыкальных инструментах.

В действующих правилах говорится, что снять человека с поезда можно, если он нарушает «правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров». Уточнений о том, какие это могут быть ситуации, нет.

В новой версии предлагается подробно изложить, в каких именно случаях может быть нарушено спокойствие других пассажиров.

Кроме плохого запаха, пения и игры на инструментах удалить из вагона смогут за грязную одежду и громкую музыку из колонок, радиоприемника или другого звукоусилителя, говорится в документе.

Предложения Минтранса вынесены на публичные обсуждения, которые продлятся до 21 февраля.

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