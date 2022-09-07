Сбербанк переводит банкоматы на собственную операционную систему

Сбербанк переведет банкоматы на собственную отечественную операционную систему. По сведениям банка, он станет первым в России, кто откажется от использования импортных ОС в банкоматах.

Об этом сообщили в пресс-службе Сбербанка. Банк собирается закончить перевод 90% банкоматов на собственную ОС к 2023 году. В этом году на новой системе заработают 100 банкоматов.

Операционная система банкоматов Сбербанка разработана на базе Linux. До Сбербанка никто не использовал ее для банкоматов, уточнили в банке.

В сбербанке отметили, что стали первым в России банком, который отказался от использования иностранных операционных систем в обслуживании банкоматов.

80% программного обеспечения сети банкоматов Сбербанка уже переведено на собственные отечественные разработки, добавили в «Сбере».

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