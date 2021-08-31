Российские банки ответили на угрозы санкций международным платежным системам из-за комиссий на Wildberries

Банковское сообщество направило ответы в международные платежные системы, сообщила пресс-служба Wildberries. В своих ответах финансовые организации опровергли заявления иностранных платежных систем о нарушении онлайн-ритейлером их правил – отметив, что речь идет о скидках по российским платежным системам, а не о каких-либо отдельных комиссиях.

После введения Wildberries скидок по картам «Мир», SberPay и Системы Быстрых платежей (СБП) представители банковского сообщества начали получать письма с угрозами штрафных санкций от иностранных платежных систем.

Несмотря на оказываемое давление банки настаивают, что законодательство РФ не запрещает вводить скидки по российским платежным инструментам. Подобная практика существует во многих зарубежных странах, отмечает ритейлер.

«Мы находимся в постоянном диалоге с банковским сообществом, оказываем им необходимую консультационную и правовую поддержку», — сообщили в Wildberries.

Wildberries подчеркивает, что российским покупателям недоступны те же условия от западных платежных систем, что и гражданам других стран, а для российского бизнеса тарифы платежных систем значительно выше, чем на других рынках.

«Мы считаем, что ситуация с монопольно высокими тарифами для российской экономики должна в корне поменяться: в других странах ставка interchange составляет от 0,05 до 0,45%, у нас же она значительно выше. Со своей стороны мы продолжим работать в интересах наших покупателей и партнеров – и будем и дальше демонстрировать россиянам честную и открытую политику в отношении цен на товары и предоставлять возможность экономить на покупках», – заключили в Wildberries.

Ритейлер также сообщил, что за прошедшие 2 недели объемы платежей по карте «Мир» выросли на 62%, через SberPay – в 5,4 раза, через СБП – в 2,8 раза. Осенью в Wildberries ожидают, что SberPay займет второе место по объемам платежей после «Мир», а СБП – третье.

Wildberries начал отображать комиссию зарубежных платежных систем в размере 2% за покупки на маркетплейсе 16 августа 2021 года. В результате российские платежные инструменты стали применятся на маркетплейсе чаще. Уже на 20 августа «Мир» заняла первое место по объемам транзакций онлайн-ритейлера среди остальных платежных систем.

Международные платежные системы выступили против такого решения. Они направили официальные письма в адрес российских банков с угрозами штрафных санкций. Ритейлер назвал эти действия проявлением недобросовестной конкуренции со стороны иностранных платежных систем и попыткой воспользоваться своим доминирующим положением на российском рынке.

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