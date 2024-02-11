Джефф Безос продал 12 млн акций Amazon на $2 млрд

Основатель Amazon Джефф Безос впервые за два года продал часть акций своей компании. Бизнесмен избавился от 12 млн ценных бумаг, получив за это $2,04 млрд.

Об это сообщает Forbes USA со ссылкой на документы, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Средняя стоимость одной акции составила $170,21. 12 млн акций составляют около 1% от бумаг Amazon, принадлежащих Безосу.

CNN отмечает, что Безос выбрал подходящий момент для продажи акций: еще год назад, 10 февраля 2023 года, они торговались по цене $97,67 ща штуку, а сейчас стоят более $174. Как уточняет издание, переехав из Вашингтона во Флориду, предприниматель также сможет избежать налога на прирост капитала.

Безос по-прежнему остается крупнейшим акционером Amazon среди физических лиц — ему принадлежит 9,4% акций компании.

Ранее стало известно о планах миллиардера продать до 50 млн акций Amazon к 2025 году. С момента выхода гиганта e-commerce в 1997 году Безос сократил свою долю с 42%. Однако летом 2023-го бизнесмен все же купил одну акцию за $115.

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