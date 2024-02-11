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Джефф Безос продал 12 млн акций Amazon на $2 млрд

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Основатель Amazon Джефф Безос впервые за два года продал часть акций своей компании. Бизнесмен избавился от 12 млн ценных бумаг, получив за это $2,04 млрд.

Джефф Безос продал 12 млн акций Amazon на $2 млрд

Об это сообщает Forbes USA со ссылкой на документы, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Средняя стоимость одной акции составила $170,21. 12 млн акций составляют около 1% от бумаг Amazon, принадлежащих Безосу.

CNN отмечает, что Безос выбрал подходящий момент для продажи акций: еще год назад, 10 февраля 2023 года, они торговались по цене $97,67 ща штуку, а сейчас стоят более $174. Как уточняет издание, переехав из Вашингтона во Флориду, предприниматель также сможет избежать налога на прирост капитала.

Безос по-прежнему остается крупнейшим акционером Amazon среди физических лиц — ему принадлежит 9,4% акций компании.

Ранее стало известно о планах миллиардера продать до 50 млн акций Amazon к 2025 году. С момента выхода гиганта e-commerce в 1997 году Безос сократил свою долю с 42%. Однако летом 2023-го бизнесмен все же купил одну акцию за $115.

Фото: Unsplash

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