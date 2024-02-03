Джефф Безос продаст до 50 млн акций Amazon на сумму $8,6 млрд к 2025 году

Основатель Amazon Джефф Безос намеревается к 2025 году продать до 50 млн акций на сумму $8,6 млрд, если иметь в виду текущую цену акции — $171,8 за бумагу (план действий был согласован еще в ноябре 2023 года).
Как пишет Reuters, акции Amazon после отчета о более высоких, чем ожидалось, продажах в четвертом квартале 2023 года и внушительных доходах от облачных сервисов закрылись в пятницу с приростом почти 8%.
Чистая прибыль гиганта e-commerce в октябре–декабре составила $10,6 млрд против $278 млн за аналогичный период 2022 года, операционная выросла до $13,2 млрд (в пять раз).
Безос, основавший интернет-магазин в 1994 году, обычно продает акции корпорации, вот уже много лет оставаясь в тройке богатейших людей мира (с активами в $185 млрд). За два последних десятилетия Безос распродал акций компании примерно на $30 млрд.
И все же в июне прошлого года он купил одну акцию Amazon за $115 впервые за 20 лет.
Фото: Depositphotos.com, Our Daily Updates
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