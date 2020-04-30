Ассоциация больших данных открыла набор стартапов для работы с big data

Ассоциация больших данных (АБД) объявила набор IT-стартапов в «песочницу» данных. Об этом Rusbase рассказали представители Ассоциации.

Стартапы смогут протестировать гипотезы и бизнес-модели на реальных данных компаний, которые входят в АБД. Среди участников Ассоциации — «Яндекс», Mail.Ru Group, Сбербанк, «Тинькофф Банк», oneFactor, «МегаФон», «Ростелеком», QIWI, «Билайн», «МТС», Фонд «Сколково».

Проекты смогут использовать дата-сеты от разных компаний и кросс-секторальные данные сразу от нескольких участников АБД.

Главный критерий отбора стартапов — наличие готового продукта, прототипа или минимально жизнеспособного продукта. В песочницу могут попасть только те проекты, которые не участвуют в акселераторах членов АБД.

Лучшие команды получат рекомендации в дружественные Ассоциации венчурные фонды. Кроме того, они смогут претендовать на место в проект «Центр компетенций», который разрабатывает АБД. Это маркетплейс с поставщиками услуг по обработке данных.