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Ассоциация больших данных открыла набор стартапов для работы с big data

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Ассоциация больших данных (АБД) объявила набор IT-стартапов в «песочницу» данных. Об этом Rusbase рассказали представители Ассоциации. 

Ассоциация больших данных открыла набор стартапов для работы с big data

Стартапы смогут протестировать гипотезы и бизнес-модели на реальных данных компаний, которые входят в АБД. Среди участников Ассоциации — «Яндекс», Mail.Ru Group, Сбербанк, «Тинькофф Банк», oneFactor, «МегаФон», «Ростелеком», QIWI, «Билайн», «МТС», Фонд «Сколково». 

Проекты смогут использовать дата-сеты от разных компаний и кросс-секторальные данные сразу от нескольких участников АБД. 

Главный критерий отбора стартапов — наличие готового продукта, прототипа или минимально жизнеспособного продукта. В песочницу могут попасть только те проекты, которые не участвуют в акселераторах членов АБД. 

Лучшие команды получат рекомендации в дружественные Ассоциации венчурные фонды. Кроме того, они смогут претендовать на место в проект «Центр компетенций», который разрабатывает АБД. Это маркетплейс с поставщиками услуг по обработке данных.

Подать заявку можно на сайте Ассоциации.
Фото: Gorodenkoff / Shutterstock

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