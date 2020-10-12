Билл Гейтс рассказал, какая вакцина победит COVID-19

Только доступная и при этом сверхэффективная вакцина от коронавируса нового типа обеспечит возвращение человечества к нормальной жизни, рассказал основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Гейтса в эфире телекомпании NBC.

Предпринимателя спросили о том, что нужно для окончательного преодоления пандемии и ее последствий, чтобы люди смогли полноценно вернуться к нормальной жизни.

«Единственный путь для полного возвращения к норме — это получение вакцины, которая будет суперэффективна и доступна для многих людей. Это позволит покончить с заболеванием в мировом масштабе», — ответил Гейтс.

Билл Гейтс и его супруга Мелинда возглавляют благотворительный фонд Bill & Melinda Gates Foundation. По данным ТАСС, фонд выделил несколько сотен миллионов долларов на борьбу с коронавирусной инфекцией.

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