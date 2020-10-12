Билл Гейтс рассказал, какая вакцина победит COVID-19
Только доступная и при этом сверхэффективная вакцина от коронавируса нового типа обеспечит возвращение человечества к нормальной жизни, рассказал основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Гейтса в эфире телекомпании NBC.
Предпринимателя спросили о том, что нужно для окончательного преодоления пандемии и ее последствий, чтобы люди смогли полноценно вернуться к нормальной жизни.
«Единственный путь для полного возвращения к норме — это получение вакцины, которая будет суперэффективна и доступна для многих людей. Это позволит покончить с заболеванием в мировом масштабе», — ответил Гейтс.
Билл Гейтс и его супруга Мелинда возглавляют благотворительный фонд Bill & Melinda Gates Foundation. По данным ТАСС, фонд выделил несколько сотен миллионов долларов на борьбу с коронавирусной инфекцией.
Фото: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock
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