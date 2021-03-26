HealthTech-компания bioniq создала линейку продуктов для онлайн-продажи

HealthTech-компания bioniq объявила о выходе в e-commerce и ритейл. Для онлайн-продаж стартап создал линейку витаминных комплексов bioniq Essential. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе компании.

На данный момент созданы комплексы vitamin D3 («Витамин Д3») и omega 3 («Омега 3»). Они уже доступны для предзаказа по ссылке. С 1 апреля их можно будет купить на Ozon.

В одной упаковке витаминов содержится 180 желатиновых капсул. Стоимость одного витаминного комплекса составляет 1990 рублей. При оформлении заказа до 1 апреля компания предлагает оба продукта за 3980 рублей с подарком — фирменной бутылкой bioniq.

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По словам сооснователя проекта Вадима Федотова, ранее заботой о своем здоровье интересовалась аудитория старше 30 лет, но сейчас «портрет клиента омолодился».

«Мы все осознали, что вне зависимости от возраста и статуса, забота о своем организме должна быть приоритетом для каждого из нас на ежедневной основе. Именно поэтому компания bioniq приняла решение расширить свою линейку сервисов», — рассказал он.

Также в компании отмечают большой потенциал российского рынка микронутриентов и растущий спрос на продукты для укрепления иммунитета, повышения тонуса и энергии.

Помимо «Витамина Д3» и «Омеги 3» компания намерена выпустить витаминные мультиформулы. По заявлению bioniq они будут решать точеные проблемы, с которыми сталкивается подавляющее большинство жителей России.

При этом продукты будут интегрированы с системой мониторинга bioniq. Так, клиенты будут иметь возможность через общенациональное тестирование получать витамины и персонализированные рекомендации по дозировке, рассказали в компании.

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Фото: bioniq