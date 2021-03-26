Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

HealthTech-компания bioniq создала линейку продуктов для онлайн-продажи

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

HealthTech-компания bioniq объявила о выходе в e-commerce и ритейл. Для онлайн-продаж стартап создал линейку витаминных комплексов bioniq Essential. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе компании.

HealthTech-компания bioniq создала линейку продуктов для онлайн-продажи

На данный момент созданы комплексы vitamin D3 («Витамин Д3») и omega 3 («Омега 3»). Они уже доступны для предзаказа по ссылке. С 1 апреля их можно будет купить на Ozon.

В одной упаковке витаминов содержится 180 желатиновых капсул. Стоимость одного витаминного комплекса составляет 1990 рублей. При оформлении заказа до 1 апреля компания предлагает оба продукта за 3980 рублей с подарком — фирменной бутылкой bioniq.

1/2
2/2

По словам сооснователя проекта Вадима Федотова, ранее заботой о своем здоровье интересовалась аудитория старше 30 лет, но сейчас «портрет клиента омолодился».

«Мы все осознали, что вне зависимости от возраста и статуса, забота о своем организме должна быть приоритетом для каждого из нас на ежедневной основе. Именно поэтому компания bioniq приняла решение расширить свою линейку сервисов», — рассказал он.

Также в компании отмечают большой потенциал российского рынка микронутриентов и растущий спрос на продукты для укрепления иммунитета, повышения тонуса и энергии.

Помимо «Витамина Д3» и «Омеги 3» компания намерена выпустить витаминные мультиформулы. По заявлению bioniq они будут решать точеные проблемы, с которыми сталкивается подавляющее большинство жителей России.

При этом продукты будут интегрированы с системой мониторинга bioniq. Так, клиенты будут иметь возможность через общенациональное тестирование получать витамины и персонализированные рекомендации по дозировке, рассказали в компании.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: bioniq

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Все про бизнес в Армении
Куда идти стартапам?
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

28 марта 2021

Invest Day от Astana Hub

29 марта 2021

Игры Разумов

30 марта 2021

Международная конференция по анализу данных Data Fusion

Все ВОЗМОЖНОСТИ