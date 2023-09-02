Биткоин пережил второй подряд убыточный месяц. Первая криптовалюта дешевела в июле, в августе она потеряла 11,5% стоимости. Падение рынка криптовалют происходит на фоне летней распродажи среди инвесторов, пишет Business Insider.

Биткоин по итогам августа подешевел на 11,5%. Это второй подряд убыточный месяц для первой криптовалюты. За июль стоимость биткоина упала с $30,5 тыс. до $28,8 тыс.

Несмотря на падение биткоина летом, которое Business Insider связывает с распродажей криптовалют среди инвесторов, с начала года первая криптовалюта прибавила 56%.

Котировки биткоина и других криптовалют в ближайшее время могут вырасти на фоне решения суда по поводу запуска ETF (биржевого фонда) на биткоин. Торговая платформа Grayscale победила в споре с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая пыталась запретить ей преобразование своего биткоин-трастового фонда в ETF.

Решение Апелляционного суда округа Колумбия может означать, что SEC в конечном итоге одобрит многочисленные заявки на спотовые биткоин-ETF, пишет издание.

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