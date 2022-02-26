RB продолжает следить за главными новостями для бизнеса, информацией от предприятий и банков, а также свежими идеями по санкциям на фоне третьего дня военной операции на Украине.

Главные бизнес-новости дня на фоне военной операции: ограничения в работе банковских карт и закрытое небо