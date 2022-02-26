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Главные бизнес-новости дня на фоне военной операции: ограничения в работе банковских карт и закрытое небо

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

RB продолжает следить за главными новостями для бизнеса, информацией от предприятий и банков, а также свежими идеями по санкциям на фоне третьего дня военной операции на Украине.

Главные бизнес-новости дня на фоне военной операции: ограничения в работе банковских карт и закрытое небо
  • США готовят «разрушительную» для России и рубля меру: Bloomberg пишет, что Штаты рассматривают вариант санкций против Банка России и части его резервов в размере $643 млрд (более 16% накоплений ЦБ держит в иностранной валюте).
  • Воздушное пространство для самолетов России закрыли  Украина, Великобритания, Чехия,  Болгария, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словения. Росавиация в ответ на это запретила полеты в Россию британских самолетов и закрыла небо для Болгарии, Чехии, Румынии и Польши.
  • Mastercard приостановит участие в системе российских банков, попавших под санкции. Россияне не смогут пользоваться этими картами за рубежом и совершать покупки в иностранных интернет-магазинах, но в России операции по ним продолжат проходить.
  • «Юникредит банк» приостановил выдачу потребительских кредитов с 25 февраля до 4 марта. Ранее об аналогичном решении сообщал «Совкомбанк».
  • Попавший под санкции ВТБ посоветовал своим зарубежными клиентам застраховаться от проблем с оплатой по картам: по возможности снять наличные и пользоваться картами других кредитных организаций.
  • Американский брокер Interactive Brokers предупредил своих российских клиентов о возможных блокировках счетов в связи с санкциями и снял с себя ответственность за понесенные в таком случае убытки инвесторов.
  • Исполнительный вице-президент Сбербанка Давид Рафаловский покинул попавший под санкции банк вслед за первым заместителем председателя правления Львом Хасисом, который сделал это ранее на неделе.
  • Автоконцерны Volkswagen и «ПСМА Рус» (совместное предприятие Stellantis и Mitsubishi), опровергли слухи и не планируют приостанавливать производство на заводах в Калужской области.
  • «Роскосмос» в ответ на санкции ЕС отзывает своих специалистов с космодрома Куру во Французской Гвиане и «приостанавливает сотрудничество с европейскими партнерами».
  • Авиакомпания АirBaltic отменила все рейсы в РФ до 26 марта. Lufthansa отменила полеты в Киев, Одессу и Львов (также до 26 марта).
  • «Ситимобил» планирует ввести функцию оплаты поездок в такси с помощью Системы быстрых платежей в качестве альтернативы неработающим Apple Pay и Google Pay.
  • IT-специалисты опубликовали открытое письмо с осуждением военной операции РФ на территории Украины. Развитие технологий невозможны в условиях угроз жизням, считают они. «Мы хотим, чтобы наша страна ассоциировалась с миром и прогрессом», — пишут представители IT-департаментов HeadHunter, «Яндекса», «Сбера», «Тинькофф», ВТБ, VK, МТС, «Билайна», «Ситимобила», «Циана», Avito, Skyeng, Skillbox, ABBYY, Aviasales, UMoney, JetBrains, Semrush, Arrival, Ozon, Wildberries, Joom, GenX, «DoDo пиццы» и др.
  • Администрация президента РФ фиксирует постоянные кибератаки на сайт Кремля.

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Фото на обложке: Damir Babacic / Unsplash

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