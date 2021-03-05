Блогеры бойкотируют, бизнес заходит: Новичкам в Clubhouse посоветовали быть «готовыми ко всему»

Первые скандалы в Clubhouse, казалось бы, позади. Но у западных инфлюенсеров возникли новые претензии после прихода в соцсеть брендов — хотя правила запрещают использовать ненастоящие имена, бизнес этот пункт игнорирует. Причём бан, как правило, не следует. Тем не менее, эксперты считают, что бизнесу заходить в Clubhouse необходимо сейчас, иначе потом «будет поздно». Но, следует быть готовым буквально к чему угодно.

Западные инфлюенсеры сносят Clubhouse, высказываясь в Twiiter, чем они недовольны. Так, блогер Джейн Манчун Вонг (Jane Manchun Wong) удалила свой профиль, отметив: «С меня хватит».

Как она пишет в Twitter, её возмущает, что Clubhouse закрывает глаза на аккаунты-бренды, которые заходят в сеть, хотя правила запрещают использовать ненастоящие имена. По её мнению, в Clubhouse быстро переобулись и решили не банить такие аккаунты, чтобы не отпугивать бизнес. В комментариях её поддержали десятки пользователей.

Впрочем, пока блогеры объявляют бойкот, Clubhouse действительно делает ставку на бизнес, IT-предпринимателей и инвесторов. Именно из-за них собираются полные комнаты слушателей, говорит маркетолог Людмила Латинова.

«Clubhouse — это своего рода новый Linkedin, только совсем другого формата. Думаю, этот вектор наметился после прихода в соцсеть Илона Маска. Всем стало интересно заглянуть в замочную скважину IT-бизнеса и мира больших инвестиций. Блогерам тут не совсем место, как показывает последний месяц, именно комнаты, где выступают представители бизнеса, пользуются наибольшей популярностью», — заявила в разговоре с RB.ru Латинова.

Создатели соцсети уже пообещали, что часть денег, полученных во время последнего раунда, пойдет на улучшение модерации. Как это делать, не прослушивая (не записывая) каждую комнату, не очень понятно, отмечают эксперты.

«Проблемы с модерацией и правилами, которые будут неукоснительно соблюдаться, ещё предстоит решать. Не думаю, что создатели Clubhouse вообще планировали то, что есть сейчас. Они выпустили, фактически, сырой продукт, и сейчас он выстрелил, но потребуется целая серия правильных итераций, чтобы соцсеть не повторила судьбу, скажем, Nimes», — считает аналитик Максим Круглов.

Он отмечает, что для венчурных инвесторов последние десять лет именно Twitter — основная платформа коммуникации, однако как раз потому, что Clubhouse применил принципиально новый подход, он может со временем занять место лидера.

Латинова же считает, что заходить в Clubhouse надо сейчас, иначе потом «будет поздно». В любом случае, по её словам, бизнес не прогадает.

«Даже если проект не выстрелит в долгосрочной перспективе, сейчас, как говорится, все там. Поэтому есть шанс расширить аудиторию, найти новых клиентов, партнёров. Фактически, провести бесплатный CustDev — вы напрямую получите честные отзывы о своём продукте от тех людей, которые им пользуются. Такой шанс, я бы не стала упускать», — отметила маркетолог.

В тоже время эксперты считают, что сильно увлекаться голосовыми чатами не стоит. Во-первых, потому что уже был прецедент с утечкой данных, во-вторых, не исключено, что история Clubhouse резко оборвётся, точно также, как и началась.

«Безусловно, тратить уйму ресурсов, чтобы зайти в Clubhouse сейчас не нужно. Более того, эта соцсеть, я бы сказала, подходит не каждому предпринимателю. Может быть лично присутствовать там любому полезно, но вот с точки зрения захода бренда — есть вопросы. Из-за отсутствия чётких правил, невозможно разработать стратегию продвижения хотя бы на какой-то срок. Невозможно учесть риски. Фактически, надо быть готовым ко всему, готовым и к бану, и к тому, что, как говорится, не пойдёт. Поэтому, я бы рекомендовала присмотреться, но без энтузиазма», — заявила RB.ru специалист по PR-специалист «Кокопелли» Анастасия Терехова.

Фото: Boumen Japet/Shutterstock