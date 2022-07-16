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Российские разработчики представили первое в стране приложение для навигации на воде

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Российская компания «Смарт Турбо Технолоджи» в рамках интенсива «Архипелаг-2022» в Севастополе представила первое в России мобильное приложение BoatMap для навигации по водным путям.

Российские разработчики представили первое в стране приложение для навигации на воде

Как рассказал ТАСС технический директор разработчика Вячеслав Логинов, пока доступна только демо-версия приложения, а бета-тестирование среди пользователей стартует до конца этого года.

«После ухода иностранных компаний, которые предоставляли сервисы по навигации, суда испытывают общую боль. Путешествовать по внутренним водным путям не просто неудобно, но и небезопасно, поскольку нет карт», — отметил Логинов.

Представитель компании сообщил, что уже разработан MVP. В приложении содержатся набор навигационных карт и база данных о прибрежных инфраструктурах.

Сейчас в приложении доступны карты водных путей Севастополя, Санкт-Петербурга и Казани. Продукт разрабатывается как для Android, так и для iOS.

Предполагается, что с помощью BoatMap пользователи смогут в ходе путешествия узнать, «где находится тот или иной причал, возможно ли там остановиться, и какие достопримечательности находятся рядом».

На первом этапе «СмартТурбоТех» планирует занять 10-15% рынка зарегистрированных в России судов, «это будут рыбаки и путешественники». В дальнейшем компания планирует охватить весь рынок и, возможно, представить продукт в других странах.

В будущем, по словам Логинова, приложение будет сотрудничать с другими сервисами. Например, сервисами по аренде лодок.

Фото: Unsplash

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