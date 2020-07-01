Bolt запустил прокат электрических велосипедов

Эстонский стартап Bolt объявил о запуске нового вида транспорта для аренды — электрических велосипедов. Они доступны в приложении Bolt, пока только в Париже. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Основные характеристики новых электровелосипедов:

изготовлены из легко перерабатываемых и экологически чистых материалов — алюминия, стали и пластика;

максимальная скорость составляет 25 км/ч;

могут проехать до 65 км на одной зарядке;

регулярно дезинфицируются.

Bolt выбрал столицу Франции для первого запуска электрических велосипедов. Их количество на улицах Парижа вскоре будет увеличено до тысячи штук. Представитель компании также заявил, что в течение этого года планируется выпустить велосипеды и в других городах мира.

По заявлению компании, выбор Парижа для запуска электровелосипедов, также связан с обширной программой зеленых инициатив в городе. Она предусматривает наличие велосипедных дорожек во всех горячих точках столицы.

Чтобы взять велосипед напрокат, пользователи должны переключиться с такси на велосипеды в приложении. Затем следует разблокировать один, отсканировав QR-код.

Компания Bolt была основана в 2013 году в Эстонии как приложение для совместного использования такси Taxify. После ребрендинга в 2019 году от Taxify до Bolt компания стала расширяться в новые сегменты транспортного рынка. По собственным данным, в настоящее время компания предлагает прокат самокатов в 21 городе Европы.

В России Bolt появился в апреле 2019 года. В августе 2019 года компания запустила службу доставки еды в родном Таллине. Как ожидается, она появится в России в 2020 году.

Фото: Bolt