Краудфандинговая платформа Boomstarter включилась в поддержку ресторанов, кафе и баров

Краудфандинговая платформа Boomstarter запустила систему поддержки ресторанов, баров и кафе. Предполагается, что она позволит отрасли общественного питания, пострадавшей от карантинных ограничений, повысить продажи, укрепить связь с лояльной аудиторией и привлечь новых клиентов, сообщили RB.ru в пресс-службе компании.

«Гости поддерживают рестораны и кафе напрямую и фактически участвуют в их создании, помогая пережить сложные для отрасли времена», — пояснила идею проекта директор платформы Boomstarter Мария Балмфорт.

Владельцы заведений смогут вывести собранные средства, даже если они составляют менее 50% от финансовой цели. Краудфандинговая платформа не берет комиссию. Как полагают в Boomstarter, предприятия общепита также смогут использовать краудфандинг в качестве дополнительного канала продаж. Платформа Boomstarter также поможет с рекламой и продвижением краудфандинговых проектов этих заведений.

Напомним, что краудфандинг — это способ привлечения финансирования с помощью специальных площадок.

«Механика краудфандинга подразумевает не просто онлайн-торговлю, а продажи предзаказов до достижения финансовой цели, которую установил ресторан. Достижение такой цели позволит ресторану или кафе развиваться дальше. Например, расширить меню, открыть новую точку, сделать ремонт или на любую иную инициативу ресторана, которая будет интересна его гостям и поклонникам», — пояснили в пресс-службе Boomstarter.

На счету компании уже есть успешные проекты в области общественного питания. Например, это московское кафе «Интеллигенция». Его создатели собрали 1 млн рублей и открыли свое заведение.

«Мы делали все, чтобы собрать свою публику. И теперь гости воспринимают нас как друзей», — цитирует пресс-служба сооснователя «Интеллигенции» Никиту Фомкина.

Средства собирают и другие заведения. Среди них — столичный бар «Винил и вино», который расположен в историческом центре города. Его основатели планируют возвести на веранде стеклянный купол, а воронежская сеть кофеен «Кофевар» — расширить ассортимент.

В то же время некоторые проекты Boomstarter получили гораздо больше финансирования, чем было запланировано. Так, кондитер Анна Красовская на открытие своего кафе с мастер-классами получила 687 750 рублей, тогда как ожидала привлечь только 407 тысяч.

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