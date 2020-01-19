Готовый бизнес в среднем по России по итогам 2019 года подешевел на 6% — до 3,13 млн рублей, а спрос на него вырос на 4%, подсчитали аналитики «Авито». Эксперты выяснили, в каких городах бизнес стоил дешевле всего, и какие виды бизнеса были самыми популярными среди покупателей.

Названы российские города, где дешевле всего стоит бизнес