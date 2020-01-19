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Названы российские города, где дешевле всего стоит бизнес
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Наталья Бархатова
Готовый бизнес в среднем по России по итогам 2019 года подешевел на 6% — до 3,13 млн рублей, а спрос на него вырос на 4%, подсчитали аналитики «Авито». Эксперты выяснили, в каких городах бизнес стоил дешевле всего, и какие виды бизнеса были самыми популярными среди покупателей.
Названы российские города, где дешевле всего стоит бизнесНаталья Бархатова
- Дешевле всего бизнес в 2019 году стоил в Ульяновске — 1,3 млн рублей. Также в тройку городов с самым доступным бизнесом попали Омск и Челябинск — там он стоит около 2 млн рублей. На четвертом и пятом месте — Нижний Новгород и Ижевск, где бизнес стоил в районе 2,3 млн рублей.
- Городом с самым дорогим бизнесом оказался Ростов-на-Дону. Там покупка готовой компании в 2019 году обходилась в 4,28 млн рублей. На втором месте с небольшим отставанием расположилась Москва, где бизнес стоил 4,26 млн рублей. Третье место у Самары — 4,1 млн рублей.
- Спрос на готовый бизнес вырос в половине крупнейших городов России, сильнее всего — в Ижевске (на 14%), Екатеринбурге (на 11%) и Ульяновске (на 10%).
- Дешевле всего в 2019 году стоили интернет-магазины. Их стоимость упала на 18% — 521 тысячи рублей. Самый дорогой бизнес — это сельхозкомпании со средней ценой 11 млн рублей.
Скриншот из исследования «Авито»
- Чаще всего — в 31% случаев — россияне покупали на «Авито» бизнес из сферы услуг. Еще 24% сделок пришлись на компании из сферы торговли, 17% — на предприятия общепита. На интернет-магазины пришлось 5% сделок.
Фото: Elizaveta Melentyeva / Shutterstock
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