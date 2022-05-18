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Два крупных мировых ритейлера заявили о планах вернуться на российский рынок

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Немецкая Adidas и датская Pandora заявили о планах возобновить работу в России. Они приостановили ее из-за сложностей, связанных с военной операцией на Украине.

Два крупных мировых ритейлера заявили о планах вернуться на российский рынок

Adidas и Pandora ведут работу по возвращению на российский рынок. Об этом «Известиям» рассказал источник в сфере коммерческой недвижимости.

Датский ритейлер ювелирных украшений Pandora уже передал права на свой российский бизнес партнеру из Сербии, который будет вести дело на территории России. Таким же образом планируют поступить в Nespresso – компании-производителе капсул для кофемашин.

Аналогичный способ возобновления работы в стране не исключают в Adidas – там уже корректируют логистику и перестраивают систему поставок – товары в Россию будут привозить не из Европы, а из Турции, для чего в последней Adidas арендовала недвижимость.

Все названные компании приостановили работу в стране после начала военной операции на Украине. По мнению экспертов, зарубежный бизнес будет постепенно возвращаться в Россию, подыскивая в качестве партнеров компании из Китая, Турции, Сербии и ОАЭ.

Фото на обложке: Popova Valeriya / Shutterstock

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