Два крупных мировых ритейлера заявили о планах вернуться на российский рынок

Немецкая Adidas и датская Pandora заявили о планах возобновить работу в России. Они приостановили ее из-за сложностей, связанных с военной операцией на Украине.
Adidas и Pandora ведут работу по возвращению на российский рынок. Об этом «Известиям» рассказал источник в сфере коммерческой недвижимости.
Датский ритейлер ювелирных украшений Pandora уже передал права на свой российский бизнес партнеру из Сербии, который будет вести дело на территории России. Таким же образом планируют поступить в Nespresso – компании-производителе капсул для кофемашин.
Аналогичный способ возобновления работы в стране не исключают в Adidas – там уже корректируют логистику и перестраивают систему поставок – товары в Россию будут привозить не из Европы, а из Турции, для чего в последней Adidas арендовала недвижимость.
Все названные компании приостановили работу в стране после начала военной операции на Украине. По мнению экспертов, зарубежный бизнес будет постепенно возвращаться в Россию, подыскивая в качестве партнеров компании из Китая, Турции, Сербии и ОАЭ.
Фото на обложке: Popova Valeriya /
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