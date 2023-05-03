Весной россияне стали чаще ездить в командировки в Швейцарию, Китай и Оман

Спрос на деловые поездки в Швейцарию, Китай и Оман вырос за последние несколько месяцев. Такими данными с RB.RU поделилась платформа по организации командировок и управлению расходами «Ракета».

Статистика бронирований авиабилетов и отелей свидетельствует о росте интереса к этим направлениям.

При этом такие страны, как Казахстан, Турция, ОАЭ, Германия, Узбекистан, Армения, Азербайджан и Беларусь остаются в числе наиболее популярных. Первое место занимают деловые поездки по России.

В целом апреле зафиксирован резкий рост числа командировок. По сравнению с мартом он составил 23%. А относительно апреля 2022 года рост составил 129%.

Подорожание тревел-услуг

Авиабилеты корпоративного сегмента выросли в цене на 20% по сравнению с апрелем 2022 года. Отели стали дороже лишь на 5%. Стоимость железнодорожных билетов выросла на 31%, а трансферов — на 61%.

Транспорт

На самолетах в командировки в апреле россияне чаще всего летали в Москву, Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Сочи, Казань, Иркутск, Красноярск и Стамбул. При этом 98% выбирают эконом-класс. Еще 2% предпочитают бизнес-класс.

Если для рабочей поездки выбран поезд, то СВ и люкс покупали лишь 4% путешественников. Остальные для поездок по России выбирают «Сапсаны», «Ласточки» и «Стрижи».

Среди наиболее востребованных железнодорожных направлений у российского бизнеса в апреле — преимущественно российские города: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Ярославль, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск и Тында. При этом отмечается спрос на билеты в Беларусь и Казахстан.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock