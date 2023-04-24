Названы сферы МСБ с наибольшим ростом числа свободных вакансий

В первом квартале 2023 года в России на рынке труда отмечен рост числа вакансий. В значительной степени тенденция выражена в микро- и малом бизнесе. Среднемесячное число вакансий выросло за первый квартал на 21% и 26% год к году соответственно. Такие результаты приводит HeadHunter в рамках совместного с маркетинговым агентством Calltouch и банком «Точка» исследования Индекса здоровья российского бизнеса.
Чуть меньше нехватку кадров переживает средний бизнес, здесь рост числа вакансий составляет 15%.
В первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года стали чаще искать специалистов российские компании МСБ в сфере организации культурных и досуговых мероприятий (+51% вакансий г/г), центры развлечений (+46% вакансий г/г) и турагентства (+38% вакансий г/г).
На российском рынке труда по итогам первого квартала 2023 года доля вакансий от работодателей МСБ составила 33% (каждая третья вакансия). Рост доли МСБ по сравнению с показателем по итогам 2022 года составил 2 процентных пункта., по сравнению с 2020-2021 — 5 процентных пункта.
Рост предлагаемых зарплат в первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года
- В микробизнесе — на 6,9%
- В малом бизнесе — на 7%
- В среднем бизнесе — на 9,9%
Самыми быстрорастущими по уровню зарплаты в конце первого квартала 2023 года в годовой ретроспективе стали вакансии в отраслях «Образовательные учреждения» (рост заработной платы на 80% до 69 500 руб.) и «Телекоммуникации, связь» (рост заработной платы на 35% до 69 700 руб.).
Рост числа свободных вакансий в HeadHunter связывают с общей демографической ситуацией. В 90-е годы из-за кризиса рождаемость в стране опустилась ниже уровня смертности. Таким образом, поколение, которое составляет сейчас существенную часть трудоспособного населения, оказалось относительно малочисленным.
При этом в начале 2022 года в связи с вводом ВС РФ на территорию Украины и последовавшим за этим кризисом Россию стали массово покидать граждане. Только в одну Армению релоцировались 110 тысяч граждан РФ.
Как в феврале заявила вице-премьер Татьяна Голикова, в 2022 году общее число зарегистрированных безработных в стране снизилось почти на 30% по сравнению с 2021 годом.
Фото на обложке: SZ Photos /
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