«Мой бизнес» и Aiger запустили пилот по бесплатному созданию сайтов для предпринимателей

На платформе «Мой Бизнес» запустили пилот по бесплатному созданию сайтов для начинающих предпринимателей. Проект тестируют в Приморском крае, в случае успеха его масштабируют на регионы.

О начале тестирования проекта поддержки предпринимателей RB.RU сообщили в пресс-службе Aiger – стартапа-резидента «Сколково», одного из участников проекта.

Предпринимателям предлагают воспользоваться бесплатным (на 6 месяцев) доступом к конструктору сайтов и рекламы, инструкциями по настройке таргетированной рекламы в социальных сетях, дизайном страницы сайта и другими опциями.

«Главная цель этой пилотной программы – не “подарить” готовый сайт, а стимулировать бизнесменов к развитию в цифровой среде, приобщить их к работе с современными маркетинговыми инструментами и дать к ним доступ, чтобы предприниматель мог самостоятельно создать портал, который начнет приносить ему выручку», – отметил учредитель стартапа Aiger Роман Бабеев.

Заявку на участие в проекте могут подать в том числе самозанятые. Они могут сделать это по ссылке, по этой ссылке – инструкция для юрлиц.

Проект тестируется в Приморском крае, в случае успеха его масштабируют на регионы.

Фото на обложке: Attitude / Shutterstock