«Логика молока»: бывшая «дочка» Danone сменила название

Компания Health & Nutrition (H&N), ранее принадлежавшая французскому концерну Danone, объявила о смене корпоративного имени на «Логика молока», сообщает РБК. Решение принято в рамках завершения локализации бизнеса и формирования новой стратегии бренда.

«Логика молока» отражает логичную систему компании

В июле 2025 года компания подала заявку на регистрацию товарного знака «Логика молока», а уже в сентябре 2025-го зарегистрировала два домена с этим названием и подала заявки на логотип в виде зелёной капли, где визуально читаются первые буквы нового имени.

Как РБК пояснили в компании, зелёный цвет символизирует естественность и устойчивость, а капля молока — научный подход и гармонию с природой, лежащие в основе стратегии производителя. Генеральный директор Якуб Закриев рассказал изданию, что молочная индустрия для компании — это стройная и логичная система, в которой всё продумано до мелочей.

Обновляется лишь публичное название

Также в компании уточнили, что изменение имени не затронет портфель брендов и действующие бизнес-процессы. Меняется только публичное название — юридические лица сохраняют прежние наименования, а все договоры с партнёрами остаются в силе.

Как сменялись названия после ухода Danone

Название Health & Nutrition появилось в период временного управления после передачи активов Danone под контроль Росимущества в июле 2023 года. Тогда президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном управлении долями Danone в российском подразделении.

В марте 2024 года внешнее управление было отменено, а французская компания объявила о завершении продажи своего бизнеса российской компании «Вамин» из Татарстана. В декабре 2024 года владельцем предприятия стал Руслан Алисултанов, возглавивший совет директоров компании.

Новое название — новый шаг к развитию на российском рынке

В компании считают, что название «Логика молока» отражает принципы, лежащие в основе их работы: научный подход к производству, ориентацию на качество и заботу о потребителе. Новый бренд призван подчеркнуть системность и прозрачность процессов, а также усилить связь между продуктом и его природным происхождением.

В компании подчеркнули, что ребрендинг не является просто сменой вывески — он символизирует завершение адаптации бизнеса и начало нового этапа его развития на российском рынке.

Контекст

Ребрендинг Health & Nutrition в «Логику молока» стал завершающим шагом в процессе локализации бывших активов Danone. Компания окончательно закрепляется как самостоятельный производитель молочной продукции с российским управлением и национальной стратегией. Новый бренд отражает курс на устойчивое развитие, научный подход и ориентацию на качество — факторы, которые формируют новую идентичность компании в отрасли.